Istituto Studi Filosofici, Cacciari per inaugurazione Anno Accademico

Di
Redazione
-
Giovedì 20 novembre alle 18 all’Istituto italiano per gli studi filosofici in via Monte di Dio si inaugura il nuovo anno accademico. Di seguito il programma:

Introduce il Presidente
Massimiliano Marotta

Relazione del Direttore degli studi
Geminello Preterossi
e della Segretaria generale
Manuela Sanna

Prolusione di
Massimo Cacciari
La Libertà

seguirà il concerto di
Dario Candela
Il costo della libertà
Franz Schubert, 4 Improvvisi op. 90

