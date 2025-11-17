Istituto Studi Filosofici, Cacciari per inaugurazione Anno Accademico

- pubblicità -
Giovedì 20 novembre alle 18 all’Istituto italiano per gli studi filosofici in via Monte di Dio si inaugura il nuovo anno accademico. Di seguito il programma:
Introduce il Presidente
Massimiliano Marotta
Relazione del Direttore degli studi
Geminello Preterossi
e della Segretaria generale
Manuela Sanna
Prolusione di
Massimo Cacciari
La Libertà
seguirà il concerto di
Dario Candela
Il costo della libertà
Franz Schubert, 4 Improvvisi op. 90
