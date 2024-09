Istruzione e lavoro: si arricchisce l’offerta l’ITS BACT

- pubblicità -

Sta nascendo a Napoli un nuovo polo accademico nei settori strategici chiave per la vocazione del nostro territorio, un’opportunità di crescita importante soprattutto per contrastare il forte tasso di disoccupazione, e il fenomeno sempre più in crescita negli ultimi anni della dispersione universitaria. L’ITS ACADEMY BACT, tra i primi ITS a nascere in Italia, grazie ai fondi del PNRR ha potenziato la propria struttura formativa dotandosi di 21 laboratori con software innovativi, Tecnologie 4.0, Tecnologie Immersive e Intelligenza Artificiale. Ma soprattutto, ha arricchito l’offerta formativa per il biennio 2024-26 con ben 16 corsi di Istruzione Tecnologica Superiore in Campania, tutti gratuiti e indirizzati nelle professioni emergenti delle aree di Turismo, Ospitalità, Enogastronomia, Audiovisivo, Cultura, Arte e Restauro Architettonico.

Con sede nel centro storico di Napoli e una di prossima apertura al Centro Direzionale di Napoli, l’ITS BACT ha potenziato la sua presenza sul territorio allargandosi, grazie alla collaborazione con scuole ed enti del territorio, verso i quartieri collinari della città, le zone del vesuviano e l’area stabiese, e verso l’area provinciale di Napoli Nord. Non solo nel napoletano: l’ACADEMY BACT sta aprendo laboratori formativi anche a Salerno e a Capaccio Paestum.

Ben 400 i posti disponibili: I corsi, aperti a tutti i giovani e adulti in possesso almeno del diploma, sono a numero chiuso. Verranno selezionati 25 partecipanti a corso, attraverso un colloquio orale. Per presentare domanda di selezione occorre compilare la procedura riportata sul sito istituzionale www.itsbact.it. La scadenza, inizialmente prevista per il 25 Settembre 2024, è stata prorogata al 31 Ottobre. È possibile partecipare alla selezione di più corsi. Sul sito i bandi e il dettaglio della completa offerta formativa.

Con il PNRR ancora più vantaggioso scegliere l’Istruzione Tecnologica Superiore

La mission dell’ITS ACADEMY BACT è quella di offrire in Campania percorsi innovativi e tecnologici gratuiti ideati per coltivare i talenti e assicurare alla Next Generation le competenze abilitanti 4.0, l’occupazione in azienda e l’eventuale integrazione con i percorsi universitari, per inserirsi nel mondo del lavoro con le giuste professionalità. E soprattutto con le giuste ambizioni. I corsi biennali, della durata di 2000 ore, sono stati realizzati in collaborazione con università, aziende ed enti per formare profili rispondenti al fabbisogno occupazionale del mercato, sia nazionale che internazionale.

I corsi garantiscono tutti i vantaggi dell’Istruzione, con un titolo di studio di Istruzione Tecnologica Superiore (5° livello EQF) valido in tutta Europa, e della Formazione, grazie a un orientamento on the job con profili in uscita richiesti dal mercato, docenze di esperti prestigiosi del mondo del lavoro, pratica e applicazione di nuove tecnologie attraverso laboratori specializzati all’avanguardia, e un apprendimento sul campo finalizzato a favorire l’inserimento lavorativo grazie alla metà del corso che si svolge in stage presso importanti aziende.

A fine corso, oltre al titolo ITS e alla possibilità di un eventuale inserimento universitario con una corsia di accelerazione, l’ITS BACT favorirà l’occupazione dei diplomati grazie ad azioni di job placement e di matching con le aziende dello stage o altre importanti realtà del territorio.

I corsi sono compatibili con impegni lavorativi e universitari, purché sia garantita la frequenza al percorso negli orari curriculari. Non sono previsti costi: nessuna retta o tassa da pagare, e nessun costo per il materiale didattico che verrà fornito dall’ITS. Grande novità per quest’anno: grazie ai fondi del PNRR, per tutti gli studenti ITS ACADEMY BACT ci sarà la possibilità di svolgere un’esperienza di studio/tirocinio finanziata all’estero e, per quelli che ne avranno diritto (al di sotto dei limiti ISEE e ISPE previsti), saranno previste importanti borse di studio. Un’occasione davvero unica.

Il PNRR ha potenziato l’offerta formativa e i laboratori degli ITS ACADEMY con un notevole finanziamento che consente a gli Istituti Tecnologici Superiori di tutta Italia di trasformarsi nella valida alternativa alla formazione universitaria. Perché scegliere un corso ITS? L’ITS non è solo un corso di alta specializzazione, ma è un percorso ideato per accompagnare soprattutto i più giovani verso la professione ideale, e per upgradare le competenze dei già professionisti verso le nuove esigenze e richieste del domani.