Itzan Escamilla (“Elite”): «Amo Paolo Sorrentino, Bertolucci mi ha avvicinato al cinema italiano»

“Amo il cinema di Paolo Sorrentino, in particolare mi ha colpito il film ‘L’uomo in più’”. Inizia così il talk di Itzan Escamilla con i giovani del Social World Film Festival, la mostra del cinema sociale diretta da Giuseppe Alessio Nuzzo, accorsi al cinema Aequa di Vico Equense per la star della serie Netflix “Elite”.

“Un regista che sicuramente mi ha avvicinato al cinema Italiano è Bernardo Bertolucci. C’è qualcosa che mi affascina del cinema italiano, c’è una purezza simile a quella spagnola. Uno dei miei attori italiani preferiti è Luca Marinelli”, ha raccontato Escamilla.

Il 26enne ha aggiunto che gli piacerebbe prendere parte a più progetti comici ed è appunto reduce dalle riprese di una commedia spagnola.

“Ho iniziato l’attore grazie a mio padre – racconta Escamilla – lui aveva questo sogno e mi ha spronato fin dall’inizio. A scuola ho girato un cortometraggio con dei miei compagni e da quel momento non mi sono mai fermato”.

Poi un consiglio per i giovani del Festival: “Dovete essere innamorati del mestiere d’attore. Bisogna essere costanti, non lasciarsi abbattere e lavorare sodo”.