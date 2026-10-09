Je So’ Pazzo, il film su Pino Daniele da giovedì 15 al cinema

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Dopo la presentazione nella sezione Grand Public durante la 21. Festa del Cinema di Roma (Roma, 13 – 25 ottobre 2026), Je So’ Pazzo, il film diretto da Nicola Prosatore omaggio al grande artista napoletano arriva nelle sale italiane dal 15 ottobre 2026 con 01 Distribution.



Diretto da Nicola Prosatore, che ne firma la sceneggiatura insieme a Edoardo Puma e Carlo Salsa, JE SO’ PAZZO vede Massimiliano Caiazzo nei panni del grande bluesman partenopeo.

Il cast corale comprende Mariasole Pollio, Giovanni Ludeno, Giuseppe Brunetti, Leonardo Bianconi, Monica Nappo e con Antonia Truppo, e con Giampiero De Concilio e con la partecipazione di Massimiliano Rossi, Demi Licata, Mirko Della Vecchia, Riccardo Betteghella, Andrea Garofalo, Luca Chikovani, Yuri Pascale Langer, Ettore Mirabilia, Matteo Trapanese, Michele Gargiulo.

Il film è prodotto da Filippo Valsecchi ed è una produzione Tartare Film e Camfilm con Rai Cinema. L’opera è realizzata e distribuita con il contributo del Ministero della Cultura – Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo e di Regione Campania – Piano per la cultura e il turismo 2024/2025 DGRC 616 del 14/11/2024 e DGRC 217 del 17/04/2025 Racconti di Campania.

Sinossi

Je so’ pazzo è un ritratto intenso di Pino Daniele, un’anima ribelle nata nei vicoli di Napoli, che ha rivoluzionato la musica italiana fondendo blues, jazz e tradizione partenopea. Il film racconta la sua ascesa, dagli anni difficili dell’infanzia segnata dall’abbandono, fino al leggendario concerto del 1981 davanti a 200.000 persone. Tra conflitti familiari, fragilità personali e amori profondi, Pino trova nella musica un linguaggio per esprimere ciò che non riesce a dire. Ma il successo porta con sé nuove sfide: il rapporto irrisolto con il padre, il peso delle aspettative, e il rischio di ripetere gli stessi errori. Non è solo la storia di un musicista straordinario, ma quella di un uomo in lotta con se stesso, in cerca di riconciliazione con le sue radici e con l’amore di una città che non ha mai smesso di aspettarlo.

Il regista e il cast saluteranno il pubblico in sala

Venerdì 16 ottobre:

ore 21.00 The Space Cinema – Napoli

ore 22.00 Cinema Metropolitan

(al termine della proiezione delle 20.15)

ore 23.00 Multicinema Modernissimo

(al termine della proiezione delle 21.15)

Sabato 17 ottobre:

ore 19.30 The Space Cinema – Nola

ore 20.30 UCI Cinemas Cinepolis Marcianise

ore 21.30 Happy MaxiCinema – Afragola

Domenica 18 ottobre:

ore 17.30 UCI Cinemas Casoria

ore 19.00 Complesso Stabia Hall

(al termine della proiezione delle 17.15

e all’inizio di quella delle 19.10)

ore 20.30 The Space Cinema – Salerno

ore 21.30 Nexus MaxiMall Entertainment