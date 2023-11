Julian Assange è cittadino onorario di Napoli

La cerimonia con la quale il sindaco Gaetano Manfredi ha consegnato il riconoscimento alla moglie del fondatore di Wikileaks, Stella Moris, si è svolta questo pomeriggio nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo.

La delibera con cui Napoli ha aderito all’appello lanciato da molti esponenti della società civile internazionale, è stata approvata il mese scorso dalla Giunta e fa seguito un ordine del giorno del Consiglio comunale, votato a maggioranza.

I consiglieri comunali Sergio D’Angelo, primo firmatario dell’ordine del giorno, e Antonio Bassolino, sono intervenuti alla cerimonia insieme ai giornalisti Dèsirée Klain e Francesco Romanetti.

Nell’occasione, in varie location di Napoli, sono stati organizzati mostre, dibattiti e performance legate alla vicenda di Assange, che hanno preso il via mercoledì per concludersi domani.