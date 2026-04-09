Kids Lab con Marco Palazzi alla Feltrinelli sabato 11

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Un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli e alla magia del fumetto: sabato 11 aprile, nell’area Kids della Feltrinelli di Piazza dei Martiri, prende vita il laboratorio creativo “Impara, disegna, divertiti”, organizzato nell’ambito di Comicon Off.

L’attività si svolgerà in due turni, alle ore 11:00 e alle ore 15:30. Modalità di partecipazione: acquista il fumetto Vico Vol.1 presso la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri per accedere al laboratorio.

Protagonista dell’incontro sarà Marco Palazzi, disegnatore Disney, che guiderà i bambini in un’esperienza unica tra matite, personaggi e storie. Durante il laboratorio, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire i segreti del fumetto e sperimentare in prima persona il processo creativo, dando forma alla propria immaginazione.

Ogni turno accoglierà un massimo di 15 bambini, per garantire un’esperienza coinvolgente, curata e di qualità.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare i più giovani al mondo del disegno e della narrazione visiva, in un contesto stimolante dove la fantasia prende forma e ogni bambino può sentirsi protagonista della propria storia.

Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi direttamente alla libreria.