Körper al Nuovo 2026, da stasera al Teatro Nuovo

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Quattro spettacoli, quattro prospettive sul corpo e sulla contemporaneità, quattro occasioni per incontrare una danza capace di interrogare il presente attraverso i suoi gesti, le sue fragilità e le sue forme di resistenza.

Da martedì 13 a domenica 18 ottobre 2026 il palcoscenico del Teatro Nuovo di Napoli ospiterà Körper al Nuovo 2026, quinta edizione della rassegna realizzata da Körper – Centro Nazionale di Produzione della Danza nell’ambito del protocollo d’intesa con il Teatro Pubblico Campano.

Quattro spettacoli

La nuova edizione propone un percorso articolato attraverso quattro spettacoli che, pur nella diversità degli autori e dei linguaggi, condividono una domanda centrale: cosa può raccontare oggi il corpo?

Corpo individuale e corpo collettivo, corpo esposto e corpo vulnerabile, corpo che resiste, che cerca un luogo di appartenenza, che attraversa il tempo e si misura con l’altro. È attorno a queste tensioni che si costruisce il programma di Körper al Nuovo, rassegna pensata come uno spazio di incontro e di confronto sulla danza contemporanea italiana e internazionale.

Martedì 13

A inaugurane il programma, martedì 13 ottobre alle ore 21.00, sarà la prima italiana di Land of Hope della Compagnie Linga, compagine svizzera di riferimento nel panorama della danza contemporanea internazionale. Sette danzatrici portano in scena un lavoro ispirato alla figura e alla poesia di Alda Merini, trasformando la dimensione individuale in una forza condivisa. Il corpo diventa così luogo di libertà, di fragilità e di resistenza, ma anche strumento attraverso cui costruire una possibile comunità.

Giovedì 15

Il secondo appuntamento, giovedì 15 ottobre alle ore 21.00, è affidato alla Compagnia Zappalà Danza 2 con FOMO – L’insostenibile pesantezza dell’essere. Al centro dello spettacolo c’è la Fear Of Missing Out, la paura contemporanea di essere esclusi, di non partecipare, di rimanere fuori da ciò che accade. Una condizione profondamente legata al nostro presente e alle dinamiche sociali che lo attraversano, che la danza porta sulla scena attraverso corpi, relazioni e tensioni.

Sabato 17

Sabato 17 ottobre alle ore 19.00 sarà la volta di Shoes On, creazione di Luna Cenere, artista e coreografa la cui ricerca si concentra sul corpo, sul gesto e sulle possibilità percettive della presenza scenica. In questo lavoro, suggestioni surrealiste accompagnano un’indagine sulla relazione tra gesto e postura, tra ciò che il corpo mostra e ciò che invece sembra voler nascondere.

Domenica 18

A chiudere la quinta edizione di Körper al Nuovo, domenica 18 ottobre alle ore 18.00, sarà La Jeunesse, progetto nato all’interno di Körper Young, il percorso di professionalizzazione al palcoscenico dedicato alle nuove generazioni. La Jeunesse è composto da due spettacoli: Last movement of hope di Adriano Bolognino e Appunti sulla giovinezza di Susanna Sastro e Flavio Ferruzzi. Un dialogo a due voci dedicato al tempo, alla sua natura inafferrabile.

Sulla scena giovani autori e interpreti chiamati a confrontarsi con un tema universale e insieme profondamente contemporaneo: il tempo della giovinezza, con la sua capacità di attesa e di desiderio, ma anche con la consapevolezza della sua precarietà.

La quarta edizione

Giunta alla quinta edizione, Körper al Nuovo conferma la propria vocazione a essere non soltanto una rassegna di spettacoli, ma un luogo di incontro tra artisti, pubblico e territorio.

Portare la danza contemporanea fuori da una dimensione esclusivamente specialistica, renderla accessibile e vicina alle persone, favorire occasioni di confronto e mantenere un dialogo costante con comunità e platee differenti rappresentano infatti alcuni dei principi che guidano il lavoro di Körper – Centro Nazionale di Produzione della Danza, fondato nel 2003 per volontà e impulso di Gennaro Cimmino.

È su questa direttrice che si sviluppa il progetto Körper al Nuovo: costruire una relazione continuativa con il pubblico attraverso una proposta capace di attraversare linguaggi, generazioni e sensibilità differenti.

Le quattro serate della rassegna diventano così quattro finestre aperte sullo stato attuale delle arti coreutiche, dalla scena internazionale alla ricerca italiana, dalla produzione professionale ai percorsi dedicati ai giovani artisti.

Una pluralità di sguardi che restituisce la ricchezza della scena contemporanea e invita il pubblico a lasciarsi coinvolgere da un’arte fatta prima di tutto di presenza, relazione e movimento.

Körper al Nuovo 2026 – V edizione

13 ˃ 18 ottobre 2026

Teatro Nuovo Napoli – Via Montecalvario, 16

Info e prenotazioni 0814976267, botteghino@teatronuovonapoli.it