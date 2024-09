La Casa di Wendy da venerdì 13 a Made in Cloister

- pubblicità -

Domani, venerdì 13 settembre alle ore 12:00 presso la Fondazione Made in Cloister (piazza Enrico De Nicola, 48 – Napoli) conferenza stampa di presentazione della mostra “La Casa di Wendy”, dell’artista Gabriella Siciliano.

L’opera sarà visitabile da sabato 14 settembre fino a fine novembre 2024. All’ incontro con l’artista riservato alla stampa prenderà parte anche Eleonora De Blasio della Fondazione Made in Cloister.

Quella di Gabriella Siciliano è una ricerca artistica che si concretizza attraverso installazioni ambientali site specific che, partendo da un’estetica pop, invitano lo spettatore a riflettere sulla propria condizione di transizione, personale e collettiva. La sua nuova mostra, “La casa di Wendy”, interseca la pratica artistica precedente e si connette profondamente con lo spazio LAB.oratorio, mettendo in relazione la funzione dello spazio con la trasformazione emotiva.

Una straordinaria installazione che trasforma il LAB.oratorio, una galleria della Fondazione Made in Cloister che storicamente collegava le due ali del Complesso monumentale di Santa Caterina a Formiello, in un ambiente domestico abitato da una creatura mitologica. Un’opera che ha come radice la convergenza che sussiste fra gli interni domestici e la metabolizzazione degli stati emotivi. Lo stratificarsi e il cementarsi nel tempo, una sorta di addomesticazione di questi sentimenti, alimenta le paure e le difficoltà dell’individuo invece di portarlo a una presa di coscienza e di conseguenza liberarle e liberarsi.

Dal 2016 la Fondazione Made in Cloister si dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e al coinvolgimento della cittadinanza locale per la realizzazione di un modello di sviluppo sostenibile. LAB.oratorio è uno spazio multidisciplinare dedicato alla ricerca, sperimentazione ed esposizione della scena artistica emergente, recuperato e restaurato per promuovere l’arte contemporanea. Il progetto è stato realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Dal 14 settembre 2024 a fine novembre 2024 .

LUOGO: Fondazione Made in Cloister