La Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo la seconda più bella per Preply

In occasione del Giubileo del 2025 il team culturale degli esperti di apprendimento di Preply ha condotto un’analisi per identificare le chiese più belle e più popolari d’Italia in base alle opinioni dei visitatori di 200 chiese in tutta Italia. Il risultato è una selezione delle 30 chiese più affascinanti, che non solo colpiscono per la loro bellezza architettonica e artistica, ma lasciano anche un’impronta profonda nella sfera culturale e spirituale dei visitatori.

Specialmente durante il periodo natalizio, queste splendide chiese offrono uno scenario unico per vivere i momenti più significativi delle festività, che si tratti di una solenne messa di mezzanotte, di una rappresentazione della Natività, o della funzione di Capodanno, che si celebra una settimana dopo. Secondo l’Istat, un italiano su cinque partecipa alla messa di Natale, il che rende queste chiese non solo luoghi di contemplazione, ma anche di comunione e condivisione durante le festività. Per questo motivo, sono altamente raccomandate per chi desidera vivere appieno lo spirito del Natale.

Le 10 chiese più belle del paese

La classifica completa con le 30 chiese più belle d’Italia può essere consultata qui: preply.com/it/blog/30-chiese-piu-belle-in-italia

Città Chiesa Punteggio di popolarità 1 Milano Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore 87% 2 Napoli Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo 86% 3 Padova Cappella degli Scrovegni 85% 4 Torino Cappella dei Banchieri e dei Mercanti 82% 5 Bologna Basilica – Santuario di Santo Stefano 80% 6 Genova Basilica di Santa Maria di Castello 79% 7 Palermo Chiesa Del Gesù 79% 8 Padova Basilica di Sant’Antonio di Padova 78% 9 Roma Arcibasilica di San Giovanni in Laterano 78% 10 Palermo Santa Maria dell’Ammiraglio 77%

La Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore è il luogo di culto più bello d’Italia

L’87% di chi ha visitato la Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore ha assegnato cinque stelle alla sua esperienza: spesso definita la “Cappella Sistina” di Milano, questa chiesa incanta con i suoi straordinari affreschi che raffigurano scene bibliche e eventi storici, oltre a preziosi manufatti medievali che risalgono al periodo in cui era un convento nel XVI secolo. La sua magnificenza la rende la chiesa più affascinante del paese, un luogo ideale per vivere la vigilia di Natale, che sia per partecipare alla messa di mezzanotte o semplicemente per immergersi nell’atmosfera festiva che vi si respira.

Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo: il gioiello di Spaccanapoli

La Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, situata nel cuore di Spaccanapoli a Napoli, è la seconda chiesa più popolare d’Italia, con l’86% dei visitatori che esprimono un giudizio positivo. Questa chiesa, che ospita anche un affascinante museo dell’arte serica, è animata da una comunità attiva e impegnata, che organizza un numero significativo di eventi sociali e culturali durante tutto l’anno: in particolare, durante il periodo natalizio, la parrocchia incanta i visitatori con un presepe finemente allestito e con messe che riescono a catturare appieno lo spirito del Natale.

La chiesa più bella di Roma

L’Arcibasilica di San Giovanni in Laterano, risalente al 313, è considerata la prima chiesa al mondo ed è per questo motivo la cattedrale ufficiale del Papa, rappresentando la chiesa più importante della cristianità. La sua imponente facciata esterna e l’interno magnifico affascinano i visitatori, offrendo uno spettacolo di straordinaria bellezza. Durante il periodo natalizio, la basilica diventa il cuore pulsante della fede cattolica, ospitando le messe festive che invitano alla riflessione spirituale e alla contemplazione.

Padova e Palermo: due chiese nella top 10

La Cappella degli Scrovegni di Padova è celebre per gli straordinari affreschi di Giotto, la cui conservazione è di fondamentale importanza. Per proteggere queste opere delicate, tutti i visitatori devono attraversare una camera di compensazione che regola la temperatura e l’umidità. Patrimonio dell’Umanità UNESCO, la cappella è una delle tre chiese più popolari d’Italia. La sua atmosfera serena la rende un luogo ideale per la contemplazione, specialmente durante il periodo natalizio.

La Chiesa del Gesù di Palermo è una delle più magnifiche chiese barocche della Sicilia e un punto di riferimento per le opere caritatevoli dei gesuiti locali. Durante il Natale, la calda accoglienza della sua comunità si traduce in un programma festivo che tocca profondamente il cuore dei visitatori.

Padova e Palermo sono le uniche città ad avere due chiese nella top 10, un’impressionante testimonianza della loro ricchezza culturale e spirituale, che si esprime in modo particolarmente intenso durante le festività natalizie.

30 motivi per visitare una chiesa

Le 30 chiese più belle d’Italia sono un riflesso della ricca storia e della vivace tradizione del paese. Esse hanno ispirato generazioni di persone e continuano a essere luoghi di incontro e scambio. In particolare durante il periodo natalizio, queste chiese rivelano un fascino speciale: tra messe festive, suggestivi presepi e concerti, questi luoghi di culto offrono un’esperienza unica per vivere la magia della stagione delle feste. Indipendentemente dal proprio credo religioso, queste chiese accolgono tutti i visitatori, invitandoli a immergersi nell’atmosfera natalizia e a scoprire la straordinaria storia culturale che caratterizza l’Italia.

