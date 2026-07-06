La Divina Commedia nel paesaggio della memoria classica, Dante riletto alle Tombe di Virgilio e Leopardi

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Da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026 la Direzione regionale Musei nazionali Campania propone tre giornate dedicate alla Divina Commedia di Dante Alighieri al Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi.

L’iniziativa, organizzata nell’ambito delle attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico e paesaggistico, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Kèpos – Libro Bianco del Verde, che ha sponsorizzato l’evento, offre al pubblico un’esperienza di ascolto immersivo della poesia dantesca in uno dei luoghi più suggestivi del paesaggio culturale napoletano, dove la memoria classica e la grande tradizione letteraria si incontrano in un dialogo di straordinaria intensità.

In questo contesto, dopo una emozionante maratona della Divina Commedia tenutasi nell’agosto 2025 a Castenaso (Bologna), e declamata integralmente e a memoria, Riccardo Pratesi arriva a Napoli per regalare al pubblico le emozioni della poesia dantesca, attraverso un ciclo di declamazioni dedicato ad una selezione di canti dei tre regni danteschi, così articolato:

venerdì 10 luglio, ore 19.00: Inferno (Canti I, IV, XX)

sabato 11 luglio, ore 18.00: Purgatorio (Canti III, VI, XXI, XXVII)

domenica 12 luglio, ore 11.00: Paradiso (Canto XVII)

Riccardo Pratesi

Laureato in Fisica all’Università di Firenze e PhD in Storia della Scienza all’Università di Pisa con la tesi “Comoedia perennis – tracce dantesche nella storia della scienza”, ha collaborato per oltre vent’anni con il Museo Galileo – Istituto e museo di storia della scienza, occupandosi di attività didattiche e divulgative. Studioso appassionato della Divina Commedia, ha memorizzato l’intero poema e lo ha recitato integralmente in una maratona di circa 19 ore nell’agosto 2025. È attualmente impegnato nella ricerca di un nuovo canone recitativo della Commedia, tema sul quale è intervenuto al congresso internazionale dantesco svoltosi a Ravenna dal 27 al 30 maggio scorsi.

Info

Parco delle tombe di Virgilio e Leopardi, Salita della Grotta 20 – 80122 Napoli

Orari: dal giovedì al lunedì 9:30 – 15:00 (ultimo ingresso al pubblico ore 14:30), mercoledì ore 14:00-19:00 (ultimo ingresso ore 18:30), martedì chiuso.

WEB museicampania.cultura.gov.it | FB Parco delle tombe di Virgilio e Leopardi | IG parcovirgilioeleopardi_na