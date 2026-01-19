La Fondazione Banco Napoli ospita l’assemblea della Rete delle Cattedre UNESCO italiane

- pubblicità -

Il ruolo strategico delle Cattedre italiane nel Decennio delle Scienze UNESCO. Giovedì 22 dalle 15:30 e venerdì 23 gennaio dalle 9:30, a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco di Napoli (Via dei Tribunali, 213), è in programma l’assemblea 2026 della Rete delle Cattedre UNESCO italiane (ReCUI).

Titolo del meeting: “Il Decennio delle Scienze UNESCO (2024–2033): ruolo strategico delle Cattedre italiane per l’innovazione scientifica, la diplomazia culturale e lo sviluppo sostenibile”.

Ad aprire i lavori delle due giornate Annamaria Colao, Coordinatrice della Commissione Assemblea Annuale ReCUI 2026 e Chair Cattedra UNESCO in Educazione alla Salute, Università Federico II di Napoli, cui seguono i saluti di Orazio Abbamonte, Presidente Fondazione Banco di Napoli, Andrea Lenzi, Portavoce della ReCUI, Enrico Vicenti, Segretario Generale della CNIU, Maria Tripodi, Sottosegretaria di Stato MAECI delegata alle questioni UNESCO, e l’intervento di Anna Maria Bernini, Ministra dell’Università e della Ricerca.

«Due giorni che rappresentano una grande opportunità di fare rete – spiega la professoressa Colao, vicepresidente del consiglio superiore di Sanità – ma ancor più di raccontare lo straordinario lavoro che le cattedre UNESCO hanno già realizzato e le opportunità di crescita, non solo in campo universitario, ma per tutta la nostra società, grazie alle competenze e alle attività messe in campo, dai tanti nomi eccellenti che lavorano nelle nostre cattedre UNESCO che stanno dimostrando di essere tra i più grandi centri di ricerca e sviluppo a livello internazionale».

Dopo l’inaugurazione di una speciale mostra dedicata al Decennio delle Scienze UNESCO 2024–2033, si aprono le sessioni di lavoro con la partecipazione di esperti e dei rappresentanti delle cattedre UNESCO italiane in tutte le discipline. Nella seconda giornata è inoltre previsto un focus sulle cattedre UNESCO campane con la partecipazione anche dei rettori delle Università della regione. Le conclusioni sono affidate ad Andrea Lenzi e Patrizio Bianchi attuale e past Portavoce ReCUI.

«La Fondazione Banco di Napoli – commenta il Presidente Abbamonte – è attivamente impegnata nella valorizzazione di ogni qualificato processo culturale, ed è inoltre insignita dell’iscrizione nel registro della memoria del mondo UNESCO, in ragione dello straordinario patrimonio culturale che custodisce e che da decenni valorizza, attraverso l’archivio del Banco di Napoli. È perciò particolarmente compiaciuta di ospitare questo congresso delle cattedre Unesco, momento di sintesi di un lavoro molteplice, polisinodale, di elevato livello, contributo importante all’incremento delle conoscenze impegnate a migliorare le condizioni sociali ed umane».

Programma Assemblea 2026 della Rete delle Cattedre UNESCO italiane (ReCUI)

“Il Decennio delle Scienze UNESCO (2024–2033): ruolo strategico delle Cattedre italiane per l’innovazione scientifica, la diplomazia culturale e lo sviluppo sostenibile”

Napoli, 22- 23 Gennaio 2026 Fondazione Banco di Napoli

22 gennaio 2026

Ore 15:00-15:30

Sessione Inaugurale

Presiede: Annamaria Colao, Coordinatrice della Commissione Assemblea Annuale ReCUI 2026

Saluti Istituzionali

Orazio Abbamonte, Presidente Fondazione Banco di Napoli

• Andrea Lenzi, Portavoce della ReCUI

• Enrico Vicenti, Segretario Generale della CNIU

• Maria Tripodi, Sottosegretaria di Stato MAECI delegata alle questioni UNESCO

Intervento istituzionale

Anna Maria Bernini, Ministra dell’Università e della Ricerca

Inaugurazione della mostra sulla scienza

(La Ministra aprirà ufficialmente l’evento espositivo collegato al Decennio delle Scienze UNESCO 2024–2033)

Keynote Speaker

Lídia Brito, Assistente Direttore-Generale per le Scienze Naturali dell’UNESCO

“Science for Sustainability: la dimensione globale del Decennio delle Scienze e le opportunità per le Cattedre UNESCO”

I Sessione:

15:30-16:30

Interventi delle Cattedre UNESCO

Ambito: Scienze

Presiedono:

Rita Aquino, Cattedra “Plants for Health in the Mediterranean Traditions”

Università degli Studi di Salerno

Andrea Lenzi, Direttore della Unesco Chair “Urban HealthThrough Education and Research for improved health andWell-being in the cities” ,Università di Roma la Sapienza

Inquadramento: salute, biodiversità, cambiamento climatico, energia, acqua, sistemi ecologici,

Interventi delle Cattedre (3–5)

Discussione: sinergie tra ricerca scientifica e politiche UNESCO

Considerazioni Conclusive: Annamaria Colao, Cattedra UNESCO in Educazione alla Salute, Università Federico II di Napoli

Ore 16:30-17:30

Sessione II

Commissioni e Gruppi di Lavoro della ReCUI

Obiettivo della sessione

Presentare lo stato di avanzamento, le finalità strategiche e le prospettive operative delle Commissioni permanenti e dei Gruppi di lavoro della ReCUI, con particolare attenzione ai contributi attesi nel quadro del Decennio delle Scienze UNESCO (2024–2033).

Presiede: Patrizio Bianchi – già Portavoce ReCUI

Il ruolo delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro nella governance della Rete.

Commissioni Permanenti

Commissione “Affari Istituzionali”Coordinatrice: Annateresa Rondinella Commissione “Educazione e Sistemi Organizzativi”Coordinatrice: Emiliana Mannese

Gruppi di Lavoro

Gruppo di Lavoro sulle MigrazioniCoordinatrice: Cristina Giudici Gruppo di Lavoro Educazione alla BiodiversitàCoordinatore: Massimo Zortea Gruppo di Lavoro sulla Dieta MediterraneaCoordinatrice: Annamaria Colao

Sintesi a cura di Patrizio Bianchi

Linee di indirizzo per il 2026, interazioni con il Decennio delle Scienze, possibili collaborazioni inter-commissioni.

Ore 17:30-18:30

Sessione III – Interventi delle Cattedre UNESCO

Ambito: Educazione (Education)

Presiede: Ersilia Francesca Cattedra UNESCO “Education, Gender Equality and Climate Action” Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

Presentazione dei contributi delle Cattedre italiane nel campo dell’Educazione

Focus UNESCO: Educazione per lo sviluppo sostenibile, lifelong learning, competenze per la transizione

Esempi di progetti delle Cattedre (3–5 interventi mirati, 7 minciascuno)

Discussione plenaria: come la rete nazionale può contribuire al Decennio 2024–2033 attraverso l’Educazione

Considerazioni Conclusive: Emiliana Mannese Cattedra UNESCO “Generative Pedagogy and Educational Systems to Tackle Inequality” Università degli Studi di Salerno

Ore 18:30-19:30

Sessione IV – Interventi delle Cattedre UNESCO

Ambito: Scienze Umane e Sociali

Presiede: Marco Ferretti Cattedra UNESCO “Entrepreneurship and Innovation Lifelong Learning in Business Ecosystems of MENA Countries” Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Inquadramento UNESCO: scienza per la pace, IA etica, trasformazioni sociali

Interventi delle Cattedre attive nelle aree: diritti umani, migrazioni, bioetica, governance, diplomazia culturale

Dibattito: ruolo dell’Italia nella diplomazia scientifica UNESCO

Considerazioni conclusive: Pier Paolo Franzese Cattedra “Environment, Resources, and Sustainable Development” Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

19:30-21:00 light dinner in sede

23 gennaio 2026

Ore 9:30-10:30

Sessione V – Le Università campane nel Decennio delle Scienze UNESCO: ricerca, innovazione e sostenibilità

Presiede: Marco Ferretti Cattedra UNESCO “Entrepreneurship and Innovation Lifelong Learning in Business Ecosystems of MENA Countries” Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Intervengono:

• Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Gianfranco Nicoletti, Rettore dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

• Virgilio D’Antonio, Rettore dell’Università degli Studi di Salerno

• Antonio Garofalo, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Considerazioni conclusive

• Stefano Manacorda Cattedra UNESCO “Business Integrityand Crime Prevention in Art & Antiquities Market”dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Ore 10:30-11:30

Sessione VI – Interventi delle Cattedre UNESCO

Ambito: Cultura

Presiede: Stefano Manacorda Cattedra UNESCO “Business Integrity and Crime Prevention in Art & Antiquities Market”

Inquadramento UNESCO: patrimonio, cultura e sviluppo sostenibile, digital heritage

Interventi delle Cattedre culturali

Focus: patrimonio e scienza — nuove convergenze nel Decennio UNESCO

Considerazioni Conclusive: Carmine Gambardella Cattedra UNESCO “Landscape Cultural Heritage and TerritorialGovernance” Consorzio Benecon Caserta

Ore 11:30-12:30

Sessione VII – Tavolo di Lavoro ReCUI

Verso il Piano Strategico Nazionale ReCUI 2026–2028

Adesione formale al Decennio UNESCO delle Scienze con la Presentazione e approvazione del Documento di Napoli a cura della Commissione Affari Istituzionali ReCUI e Segreteria di Coordinamento ReCUI – AnnateresaRondinella e Petra Malisan →Linee guida nazionali della Rete per il Decennio 2024–2033.

Definizione di 3–5 assi strategici nazionali

Condivisione del calendario delle attività 2026

Scelta della sede della prossima Assemblea e nomina nuovo coordinatore Commissione Assemblea Annuale 2027

Ore 12:30-13:00

Considerazioni Conclusive: Andrea Lenzi e Patrizio Bianchi