La Grazia, Paolo Sorrentino e Toni Servillo in sala mercoledì 21 al The Space

- pubblicità -

Prosegue al The Space Cinema Napoli la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio della stagione cinematografica italiana.

Mercoledì 21 gennaio, infatti, alle ore 20:00, il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino e l’attore Toni Servillo saluteranno gli ospiti presenti in sala prima della proiezione del nuovo film “La Grazia”.

È possibile acquistare i posti in sala sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link dedicato: https://www.thespacecinema.it/prenotare-il-biglietto/summary/1019/HO00003228/77630

Oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.

Sinossi di “La Grazia”

Mariano De Santis (Toni Servillo) è il Presidente della Repubblica. Nessun riferimento a presidenti esistenti, frutto completamente della fantasia dell’autore. Vedovo, cattolico, ha una figlia, Dorotea (Anna Ferzetti), giurista come lui. Alla fine del suo mandato, tra giornate noiose, spuntano gli ultimi compiti: decidere su due delicate richieste di grazia. Veri e propri dilemmi morali. Che si intersecano, in maniera apparentemente inestricabile, con la sua vita privata. Mosso dal dubbio, dovrà decidere. E, con grande senso di responsabilità, è quel che farà questo grande Presidente della Repubblica Italiana.