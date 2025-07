La libertà oltre la cultura

- pubblicità -

La cultura… …è conquista di coscienza superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti e i propri doveri. Gramsci.

La coscienza superiore, della propria identità culturale, sociale e politica, iter imprescindibile ai fini di una mera appartenenza e alla cittadinanza del mondo. Il cammino di un popolo non può e non deve essere diverso da quello proteso al conseguimento della propria sovranità e della propria indipendenza, valori questi evidenziati in occasione del 242° Anniversario della Nascita di El Liberatador, Simon Bolivar. La ricorrenza è stata omaggiata dalle Istituzioni durante un incontro tra i cittadini e le Autorità avvenuto il 24 luglio 2025 ore 18 al Teatro Punto Luce di Napoli – Spazio Polifunzionale I.C. Giovanni XXIII, Via Toscanella 235 – Chiaiano, alla presenza dell’incaricata di Affari Esteri dell’Ambasciata del Venezuela a Roma, Maria Elena Uzzo e il personale diplomatico accreditato.

Il Comune di Chiaiano ha gestito l’evento in modo eccellente; si è voluto omaggiare gli ospiti con un piccolo rinfresco e omaggio floreale; si è garantita la viabilità, la sicurezza e la funzionalità della struttura ospitante.Una gestione davvero impeccabile che porta il marchio della sincerità ed ella semplicità.

La Console Generale ha introdotto l’incontro evidenziando l’importanza dei luoghi ad alta intensità educativa come il Teatro Punto Luce, centro di interessi socio culturali, in cui le culture e le diversità si incontrano. La pace, strumento di dialogo tra mondi diversi, che si esprime anche attraverso l’arte, come il Murales dedicato a Simon Bolivar situato nella stessa Chiaiano, dipinto dallo Street Art Jorit Agoch, e che avvicina il popolo alla cultura, alla lealtà e alla solidarietà.

La conoscenza, la condivisione, sono il primo passo verso la costruzione di legami solidi, e scambi continui. Si è citato il poeta Pablo Neruda, che definisce la pace come necessità esistenziale, tributo agli avi, e promessa per il futuro: “Sia pace per le aurore che verranno”…L’invito della Console è stato dunque quello di adoperarsi al fine di facilitare l’incontro e la conoscenza tra i popoli, tramite ogni forma di espressione culturale e sociale. Le tradizioni artistiche, culinarie , tutte concorrono alla pace e all’unione dei popoli.

Anche l’Ambasciatrice Maria Elena Ruzzo, parla a cuore aperto del suo legame con la terra Campana, in quanto i suoi genitori sono di Salerno; evidenzia i punti in comune con il suo Paese, il Venezuela, delle tradizioni culturali, artistiche e culinarie, tra quest’ultime basti ricordare che anche i venezuelani mangiano pasta (è secondo nella classifica mondiale).

L’ambasciatrice cita poi El hombre de América (“L’uomo d’America”), una delle più importanti figure della storia politica e culturale dei paesi latinoamericani, un eroe che ha portato il Venezuela all’indipendenza e alla sovranità, suo obiettivo di sempre. E poi c’è il legame con Roma…la Città Eterna, piena di storia e cultura, terra sacra sulla quale passa anche la storia del Venezuela, poiché luogo di eventi storici significativi, terra nella quale Simon Bolivar giurò di condurre il Venezuela alla propria indipendenza (avvenuta di fatto nel 1821) e sulla quale giurò fedeltà eterna a sua moglie ormai scomparsa. Bolivar cercò un senso alla propria esistenza, ed è ciò che ciascuno di noi dovrebbe fare.L’Ambasciatrice ha ribadito anche la crescita economica del Venezuela, focalizzando l’attenzione sui risultati di un PIL in costante crescita, soprattuto dopo la Pandemia Covid, periodo dopo il quale ogni Paese ha faticato non poco a ripristinare i rispettivi equilibri. Ad oggi, evidenzia l’Ambasciatrice, in Venezuela, c’è pace, libertà, non c’è delinquenza, e c’è un ottima cucina. L’invito è quello di visitare la sua terra, di incoraggiare il turismo, e gli scambi commerciali. Il Venezuela come luogo ameno, terra di pace e serenità, fonte di innumerevoli risorse da scoprire e diffondere.

A volte il coraggio di lottare per i propri sogni non dovrebbe mai fermarsi, neppure quanto tutto sembra perduto. Neppure quando la pace sembra sospesa nel cielo, lontana, irraggiungibile.

La pace di tutti nasce da ciascuno di noi, dal nostro piccolo e umile quotidiano.

a cura di Claudia Graziani -Direttore Editoriale-