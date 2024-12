La magia degli oceani in città: Ocean Film Festival

- pubblicità -

Quest’anno, il fascino e l’energia dell’oceano tornano a emozionare con l’8ª edizione dell’OCEAN FILM FESTIVAL WORLD TOUR ITALIA, un’esperienza cinematografica immersiva e imperdibile che conquisterà il cuore degli spettatori, portandoli in un viaggio tra onde, scienza e avventura.

Dopo l’apertura del 22 ottobre 2024 nella suggestiva cornice del Teatro Carcano a Milano e un tour per 15 città della penisola italiana, OCEAN FILM FESTIVAL WORLD TOUR ITALIA 2024 approda a Napoli, città con un legame profondo e storico con il mare. A distanza di 5 anni, il pubblico partenopeo ha fortemente voluto il ritorno di questa rassegna, che celebra la cultura marina e l’importanza della tutela dei mari.

Grazie alla collaborazione con la prestigiosa Università degli Studi di Napoli Federico II, l’appuntamento è fissato per mercoledì 4 dicembre alle 20:30 nell’affascinante sala del Cinema Academy Astra, nel cuore del centro storico di Napoli.

La tappa napoletana è un evento co-organizzato assieme all’associazione Life Scugnizzi a vela, che da quasi vent’anni promuove l’integrazione e la formazione di giovani a rischio di devianza ed emarginazione nella Città Metropolitana di Napoli, e al Centro Sub Pozzuoli, scuola subacquea e centro diving di Napoli, naturale punto di ritrovo per persone accomunate dalla passione per il mare e per le attività ad esso legate.

Il film di punta di questa edizione è “Ice Maiden”, che racconta la straordinaria impresa della velista australiana Lisa Blair, prima donna ad affrontare la circumnavigazione dell’Antartide in solitaria a bordo della sua barca, “Climate Action Now”. Questo potente documentario esplora la sfida ai propri limiti e alla furia della natura, facendo vivere allo spettatore l’emozione di trovarsi al confine tra uomo e oceano.

“I film di questa edizione 2024 sono incredibilmente attuali e sfaccettati. Esplorano il pianeta acqua nella sua interezza, dalla superficie alle profondità più nascoste“, afferma Alessandra Raggio, CEO di Itaca the Outdoor Community. “Il programma celebra la bellezza straordinaria dei nostri mari, non solo come luoghi di avventura e svago, ma anche come ecosistemi fragili da proteggere. Siamo entusiasti di condividere questi film ispiratori e di celebrare la magia dell’oceano“.

Tra i film più attesi della rassegna spicca “Playground”, un coinvolgente corto italiano ambientato in Liguria, che esplora il tema della Citizen Science, mostrando come gli appassionati di sport acquatici possano contribuire alla raccolta di dati scientifici durante le loro attività preferite.

I cinque film in programma (tra corto e medio mentraggi), selezionati per la loro qualità e impatto visivo, offriranno un’immersione totale nella bellezza e nella potenza degli oceani. La serata si chiuderà riempiendo gli occhi degli spettatori della bellezza e della magia della vita nella barriera corallina.

Con una durata complessiva di circa 2 ore e mezza, l’evento sarà arricchito dalla presenza di ospiti d’eccezione, che lo renderanno un’esperienza unica e coinvolgente.

Per informazioni e biglietti su OCEAN FILM FESTIVAL WORLD TOUR ITALIA 2024: https://www.oceanfilmfestivalitalia.it/