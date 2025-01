La Movida Culturale ed il Dopo Messa d’Arte di Rosso Vanvitelliano

- pubblicità -

Appena reduce dall’incredibile successo della iniziativa con la Polizia di Stato, la Questura di Caserta e Spazio Donna con un suo primo riscontro a Rai 1 in Storie Italiane, Ali della Mente per il Giubileo di Papa Francesco tinge la spiritualità di Rosso Vanvitelliano promuovendo il Dopo Messa, incontro avviato con il mini-tour delle chiese del centro storico ed il dono culturale della Stagione Artistica solidale in collaborazione con la Caritas Diocesana di Caserta.

Seguendo la logica della continuità proposta dall’amato Vescovo Mons. Pietro Lagnese con il Festival Laudato Si’ i giovani di Fabbrica Wojtyla continuano a trasmettere la cultura della fraternità con le azioni di Rosso Vanvitelliano per una “Caserta Città di Tutti”.

Nell’ambito delle azioni di riqualificazione sociale e culturale del brand culturale Rosso Vanvitelliano tra la fine del vecchio e l’inizio del nuovo anno gli artisti di ALI della Mente e Fabbrica Wojtyla con originali opere di musica, racconto, monologhi, e canzoni scritte da Patrizio Ranieri Ciu, hanno illuminato grazie alla cultura le chiese del centro storico di Caserta aprendo le iniziative di Rosso Vanvitelliano per il Giubileo.

Inoltre ALI della Mente ha donato cultura alle famiglie della Caritas Diocesana di Caserta, grazie agli abbonamenti familiari regalati in occasione dell’Epifania per l’accesso alla Stagione Artistica solidale Rosso Vanvitelliano.

ALI della Mente, in collaborazione con la Caritas Diocesana di Caserta, ha proposto un mini-tour natalizio con inediti d’autore per la valorizzazione di tre luoghi storici della città di Caserta grazie all’azione di Rosso Vanvitelliano: la Chiesetta di Sant’Elena a due passi dalla Reggia di Caserta, la Chiesetta di Montevergine all’inizio di via San Carlo e la Chiesa di Sant’Antonio in corso Giannone, tre serate ricche di emozioni con la piena partecipazione del pubblico che ha assistito apprezzando il lancio di una movida culturale nei luoghi che di solito, affollati dai giovani, sono invece noti per episodi di violenza e degrado.

Nel giorno dell’Epifania infine ALI della Mente ha regalato alla Caritas Diocesana di Caserta 35 abbonamenti familiari per la Stagione Artistica solidale di Rosso Vanvitelliano che prenderà avvio da gennaio presso il Teatro Città di Pace della Parrocchia SS Nome di Maria di Caserta

“Caserta Città di Tutti grazie alle azioni di valorizzazione e riqualificazione di Rosso Vanvitelliano alla scoperta di tutti i luoghi cittadini di Caserta in continuità con le prime aperture straordinarie del Giardino Flora della Reggia di Caserta e dell’area ex Macrico ora Campo Laudato Si’” – dichiara la presidente di ALI della Mente Alba Bianconi.

“Siamo felici di dare nuova vita alla città che consideriamo finalmente libera ed aperta a tutti attraverso l’arte e grazie alle opere musicali e teatrali di Rosso Vanvitelliano. Abbiamo voluto valorizzare il centro storico della città in continuità con il Festival Laudato Si’ ed in concomitanza del Giubileo 2025. Inoltre da gennaio prenderà finalmente avvio la nostra Stagione Artistica solidale Rosso Vanvitelliano in collaborazione con la Caritas Diocesana di Caserta alla quale abbiamo fatto dono in abbonamenti familiari del valore di oltre 3.500€ per l’accesso a teatro offrendo così cultura a chi non può permetterselo” – dichiarano i giovani artisti di ALI della Mente.

Nell’ambito delle attività del brand culturale Rosso Vanvitelliano di ALI della Mente, da gennaio prenderà avvio ufficialmente la Stagione Teatrale solidale Rosso Vanvitelliano, in collaborazione con la Caritas Diocesana e la Diocesi di Caserta, presso il Teatro Città di Pace della Parrocchia SS Nome di Maria di Puccianiello con cinque appuntamenti a partire da gennaio su diversi temi sociali attuali: si parte dal dramma della Shoah, poi l’inquietudine dei giovani, il pianeta donna, spiritualità e sublimazione e infine uno speciale fuori abbonamento di chiusura per maggio.

Il primo appuntamento, con un interprete di eccezione, è per sabato 25 gennaio alle ore 20:30 con la storica opera “Vinti e Vincitori” in occasione della Giornata della Memoria 2025. L’ingresso è garantito dalla innovativa ed inedita formula del Libriglietto, invenzione esclusiva e depositata dal suo autore. Si tratta di un libro che sostituisce il biglietto d’accesso a teatro dilatando il tempo di fruizione culturale oltre la durata dello spettacolo e che garantisce con il suo acquisto un posto a teatro a chi non può permetterselo.