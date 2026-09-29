La Peau, proiezione del film venerdì 2 a Villa San Michele

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Continua la stagione culturale di Villa San Michele, ad Anacapri.

Vener dì 2 ottobre alle ore 18:00, nell’antica cappella della casa museo appartenuta al medico e scrittore Axel Munthe, sarà proiettato per la prima volta il film La Peau di Chiara Sabatini, protagonista Joanne Palmaro, prodotto da C41 e Mosaicon Film.

Il film

La pellicola (18 minuti, 2026) – presentata in lingua originale (francese e italiano) con sottotitoli in inglese – ha una forte connessione con la dimora svedese perchè parte delle riprese sono state realizzate proprio nella Villa San Michele, dove il progetto è stato accolto con entusiasmo dalla direttrice Kristina Kappelin, Console On. di Svezia.

La Peau è una storia di appartenenza, una donna si lava i capelli e scivola fuori dal presente.

Da un’alba all’altra, camminando in una Capri sospesa, raccoglie frammenti di vite come fossero conchiglie, per capire che ciò che cerca è tutto lì, nel suo primo ricordo, un luogo fluido e mutevole nel quale tutti possiamo diventare ciò che non siamo.

La stagione di eventi di Villa San Michele è realizzata con il patrocinio dell’Ambasciata di Svezia. Per partecipare alla proiezione – ingresso gratuito fino a esaurimento posti – è consigliabile la prenotazione.

Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu