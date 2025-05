La Presidente della Corte d’Appello ricorda il sacrificio di Giovanni Falcone

- pubblicità -

“In questa Giornata della Legalità, il nostro pensiero va a Giovanni Falcone, a Francesca Morvillo, agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro e a tutte le donne e gli uomini delle istituzioni che hanno sacrificato la propria vita per la giustizia e la libertà del nostro Paese.

La strage di Capaci, come quella di via D’Amelio in cui persero la vita Paolo Borsellino e quasi tutti gli agenti della sua scorta, rappresenta una ferita ancora aperta nella coscienza civile del Paese, ma anche un monito: non possiamo permetterci di dimenticare, né di abbassare la guardia.

Come Presidente della Corte d’Appello di Napoli, sento il dovere di riaffermare l’impegno della magistratura nel contrasto a ogni forma di criminalità. Il nostro lavoro quotidiano si nutre del coraggio e dell’integrità di coloro che ci hanno preceduto e rinnova costantemente la sua forza nella memoria di chi è caduto per difendere la legalità e la nostra stessa democrazia.

Le parole di Giovanni Falcone: “Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini” sono rivolte soprattutto ai giovani: il sentimento di legalità non si eredita, va scelto e coltivato ogni giorno. È un impegno che vive solo se si decide di portarlo avanti, con coraggio, con responsabilità, con passione.

Sono soprattutto quelle dei giovani le gambe su cui cammineranno le idee di giustizia, di onestà, di libertà. Sono la concreta speranza per il futuro e noi abbiamo il dovere di essere loro vicini e di guidarli.