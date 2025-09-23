La Rua Catalana si accende di cultura: tre donne per il Vespero Napoletano

- pubblicità -

Nell’ambito del Festival Vespero Napoletano, prende vita la prima uscita pubblica della rete informale che unisce tre centri culturali guidati da donne: lo storico Archivio Riccardo Dalisi, curato da Anna Maria Laville, il TEDER– Teatro del Rimedio, diretto da Veronica Mazza con l’Associazione Commedia Futura e la Sala Sole – Spazio di Teatro dell’Associazione Taverna Est, diretta Sara Sole Notarbartolo.

Mostre, spettacoli e incontri internazionali diventano il cuore della Rua Catalana, intrecciando memoria, arti visive e nuove drammaturgie.

Tre gli eventi curati dai centri culturali e un evento che li accomuna:

– La mostra “Caffettiere, Napolini e oltre…” alla Galleria di Ciro Pepe My Art, e l’istallazione della caffettiera a gigante “Totocchio” all’incrocio fra Rua Catalana e Vico Graziella a cura dell’Associazione Archivio Riccardo Dalisi. Dal 26 settembre al 5 ottobre

– Lo spettacolo “Statue Unite” di e con Eduardo Tartaglia, con Veronica Mazza e Antonio D’Avino a cura del Teatro Teder. Il 26 settembre, ore 21.00

– L’apertura del progetto internazionale “Drammaturgie dal mondo” alla Sala Sole, in collaborazione con l’Istituto Confucio e l’Università Orientale, con una giornata di studio sulla traduzione teatrale il 25 alle 18,30 e l’anteprima italiana de “La commedia del regno di Qin” della drammaturga cinese Li Jing, per la regia di Sara Sole Notarbartolo il 26 settembre ore 21,00.

A sancire una prima vera e propria creazione comune nata dai tre centri, sarà poi il 27 settembre lo spettacolo itinerante “Andreuccio mal pertugio Naples”, una riscrittura originale della novella di Boccaccio a cura di Sara Sole Notarbartolo e interpretata da Veronica Mazza insieme al Gruppo Folk “ I Guarracini” di Salvatore Totaro.

Una passeggiata teatrale che attraverso la cornice di elementi visivi dell’Archivio Dalisi si muoverà fra i luoghi della Rua, a partire dalle scale di San Felice, per passare attraverso la galleria di Ciro Pepe, vico Freddo, la Sala Sole e concludersi al Teatro Teder in Via Flavio Gioia.

Tre modi di abitare la cultura, tre luoghi che si intrecciano: un patto che fa vibrare arti visive, teatro e comunità, restituendo al borgo angioino della Rua Catalana – un tempo affidata dalla regina Giovanna agli artigiani catalani – la luce di una nuova rigenerazione urbana, fatta di voci, corpi e memorie che tornano a risuonare.

👉 Prenotazione obbligatoria (posti limitati):

Per la Sala Sole – Spazio di Teatro

351 803 7957

tavernaest@yahoo.it

Per L’Archivio Dalisi

archivio@riccardodalisi.it

Per il Teatro Teder

380 695 8121