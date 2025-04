La Scatola dei Sogni conclude Marzo Donna

- pubblicità -

Nell’ambito della rassegna “Marzo Donna 2025” del Comune di Napoli, grazie alla volontà dell’Assessorato alle Pari Opportunità e dell’Assessora Emanuela Ferrante, si è tenuta l’iniziativa “La Scatola dei Sogni”. Un progetto dell’associazione Officina delle Idee, presieduta da Rosa Praticò, che da anni si impegna per il reinserimento delle donne vittime di violenza nel mondo del lavoro e di Rosa Di Matteo, Presidente dell’associazione Arcidonna, nonché responsabile dei centri antiviolenza del Comune di Napoli.

“Nel suo -Taci, anzi parla. Diario di una femminista-, Carla Lonzi sottolinea l’importanza dell’autocoscienza e della libertà per le donne, invitandole a liberarsi dai ruoli imposti dalla società. La “Scatola dei Sogni” simboleggia il loro potenziale inespresso che può emergere attraverso educazione, consapevolezza e supporto reciproco. L’evento, ha mostrato l’urgenza di sostenere questo processo, riaffermando la libertà femminile come chiave per l’emancipazione sociale. Ha inoltre anche criticato la “distorsione dell’8 marzo come festa”, riportandola al suo reale significato storico e politico. L’8 marzo è un momento di riflessione ed azione per le conquiste delle donne e le sfide ancora da affrontare. La libertà femminile arricchisce l’intera società poiché, quando le donne esprimono il loro potenziale, tutti ne traggono beneficio.”

L’iniziativa è stata patrocinata da Maipiuviolenzainfinita, Parthenope Rinasce e l’Istituto Archimede. In un luogo simbolico quale il Complesso Monumentale dell’Annunziata, nella suggestiva Sala delle Colonne, si è svolta una giornata emozionante, che ha visto la partecipazione di molte realtà e figure significative. L’obiettivo della giornata era quello di guidare le donne in un percorso di scoperta e riscoperta interiore, per arrivare al momento della cura di sé, attraverso attività che favorissero autoconsapevolezza, espressione personale e benessere emotivo.

La Presidente Rosa Praticò, da brava tessitrice di reti sociali, ha aperto la giornata, raccontando come si sarebbe svolto l’evento, iniziando con un momento introspettivo guidato dalla dottoressa Mariarosaria Stanziano, nella duplice veste di psicologa e dirigente scolastica dell’Istituto Archimede.

“La Scatola dei Sogni attiva un immaginario possibile, un invito a coltivare i sogni, compito che spetta agli educatori, in collaborazione con le famiglie. In un’epoca in cui la sofferenza psicologica tra i giovani, donne e uomini, è sempre più evidente, è necessario riflettere sulle cause che alimentano il disagio. Gli adolescenti e le adolescenti, spesso soli e chiusi nelle loro camere, si trovano davanti muri che amplificano la distanza e l’incomunicabilità. La scuola ha il compito di riaccendere la speranza, affinché i sogni degli adolescenti e delle adolescenti possano diventare realtà, aprendo nuove possibilità di crescita attraverso la conoscenza, i viaggi all’estero, gli scambi interculturali e motivazionali, in sinergia con il progetto educativo familiare, affinché si fortifichino per diventare donne e uomini di domani sani.”

Successivamente, il dottor Salvatore Schiavone, Direttore dell’Ufficio ICQRF Campania-Molise, ha dichiarato: “La nutrizione è fondamentale per il benessere cognitivo e mentale. Nutrienti come omega-3, vitamine del gruppo B, vitamina D e amminoacidi sono essenziali per il corretto funzionamento del cervello. Un’alimentazione equilibrata è cruciale per la salute, poiché una dieta non corretta è uno dei principali fattori di rischio per malattie croniche non trasmissibili. Inoltre, il cibo è spesso rappresentato nell’arte come un simbolo di condivisione e relazione. Due esempi cinematografici mostrano come il cibo possa essere legato alla vita e alla morte: il personaggio del morto di fame nel cortometraggio ‘La Ricotta’ di Pasolini e il sindaco del rione Sanità nel film di Martone, che simboleggiano entrambi il ruolo del cibo nella connessione tra individui e nella ricerca dell’armonia.”

Il programma è proseguito con un momento di leggerezza e bellezza, grazie alla Vagabond’s Art Company ed il loro prezioso cadeau; un medley in anteprima assoluta del musical ispirato a “Footloose” dal titolo “Dancing is not a crime”.

Un ringraziamento è stato rivolto a Rosa Praticò, Maurizio De Costanzo ed a quanti ne hanno promosso l’inserimento nell’iniziativa “La scatola dei sogni”. I partecipanti hanno commentato con gratitudine: “Siamo onorati di aver potuto presenziare a un evento così importante che ci ha permesso di farci conoscere. Abbiamo incontrato persone meravigliose e speriamo che questa collaborazione possa continuare sia artisticamente che umanamente”

Un altro importante momento è stato, il momento Olistico a cura di Guido Mancini

“La partecipazione all’evento “La scatola dei sogni” è stata positiva, sono soddisfatto del mio intervento. Ho trovato una platea attenta. Hanno risposto a stimoli nuovi e non convenzionali. La risposta positiva della platea non era scontata, l’attività esperienziale è stata gradita e compresa, gradita. Per l’attività proposta sarebbero stati necessari tempi e luoghi differenti, nonostante questo la platea ha seguito il ritmo, è sempre utile seminare almeno curiosità.

Ringrazio Rosa Praticò e l’organizzazione per l’invito.”

A metà giornata, un momento conviviale ha ulteriormente rafforzato i legami tra i partecipanti.

Per questo, un ringraziamento speciale va ad Antonio Ferrieri, patron di “Cuori di Sfogliatella”, per la sua solita generosità; i cuori di sfogliatella sono sempre il miglior modo per iniziare e concludere i momenti conviviali, ulteriore plauso va a Marco Simonetti, patron del caffè Toraldo. Un grazie anche a Stefano Luciano, presidente del Consorzio Terre Italiane, per il suo contributo e a tutti coloro che hanno reso questa giornata speciale.

In seguito, la Make-Up Academy di Antonio Riccardo e Nicola Acella ha offerto alle donne intervenute, un tocco di bellezza, con un impegno che da sempre li vede vicini alle donne vittime di violenza. Come affermano: “Un contributo per dare un po’ di felicità a chi vive il disagio e per noi è molto importante, e lo facciamo sempre con amore e professionalità.” Anche Enza Capitale, ex allieva dell’Accademia, ha voluto contribuire con il suo intervento.

Le donne intervenute hanno avuto un “prima” e un “dopo” fotografico, un fotogramma di gioia che celebra il percorso di ognuna.

Il programma si è concluso con una performance di ballo storico da parte dei ragazzi dell’Istituto Archimede di Ponticelli, anche membri dell’Associazione Parthenope Rinasce, un altro momento di artistica bellezza ed emozione.

Si ringraziano anche Rosario Lopa della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e il Turismo, i giornalisti Gianfranco Bellissimo e Dora Chiarello e la fotografa Carolina Tuozzi, che hanno documentato l’iniziativa durante la giornata. Un particolare ringraziamento va al coordinatore del progetto, Maurizio De Costanzo ed a Franco Capasso, che ha reso indelebili questi momenti con il suo format “Eccociqua”.

Infine, un grazie ai ragazzi dell’indirizzo turistico dell’Istituto Archimede, non ultimo tassello di una riuscita e collaborativa manifestazione, che si sono distinti per la loro accoglienza e professionalità.