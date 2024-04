La scomparsa di Gaetano Pesce, icona del design italiano, l’omaggio del Comune di Napoli

Gaetano Pesce si è spento nella sua casa di New York (sua città di elezione dal 1983 e dove ha sede la sua Fish Design) all’età di 84 anni. Sempre coloratissime, le sue opere sono vendute nelle gallerie di tutto il mondo ed esposte in musei come il MoMA di New York, la Triennale di Milano o il V&A di Londra.

Pesce ha progettato nel 1969 la serie UP, diventata uno dei più iconici simboli del design contemporaneo. Tre i 7 modelli che componevano la serie, le più celebri e discusse sono la Up5 e la Up6 dagli inequivocabili riferimenti antropomorfi: un grembo materno che ricorda le statue delle dee della fertilità.

E sono stati proprio questi due modelli, nel 2019, i protagonisti di una discussa installazione a Milano, realizzata in occasione del FuoriSalone di quell’anno. Intitolata Maestà Sofferente, simboleggiava una denuncia ai maltrattamenti a cui le donne sono sottoposte in una società patriarcale.

“Con grande dolore annunciamo la scomparsa del visionario creatore. Nel corso di sei decenni Gaetano ha rivoluzionato il mondo dell’arte, del design, dell’architettura e degli spazi liminari tra queste categorie. La sua originalità e il suo coraggio non hanno eguali” si legge nella sua pagina Instagram ufficiale

‘Tu si ‘na cosa grande’, così si intitola l’ultima installazione del compianto maestro Gaetano Pesce dedicata a Napoli, curata da Silvana Annicchiarico, nell’ambito della rassegna ‘Napoli contemporanea’ a cura di Vincenzo Trione.

La volontà del sindaco Gaetano Manfredi è dare seguito al progetto avviato da Pesce con l’Amministrazione ed esporre la sua opera in Villa Comunale.

L’opera ‘Tu si ‘na cosa grande’ recepisce e sottolinea molti temi ricorrenti nella poetica del lavoro di Gaetano Pesce (il femminile come motore del progetto, l’estetica dell’imperfetto, l’attenzione al corpo e alla sua centralità), riuscendo a metterne in rilievo anche il valore specificamente personale e autobiografico, il suo attaccamento affettivo a Napoli e il suo riannodare le radici con le sue origini.