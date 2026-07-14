martedì, Luglio 14, 2026
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Home Cultura e Società La Scuola che cambia Asili e Nidi, ultimi posti disponibili, c’è tempo fino a domani

Asili e Nidi, ultimi posti disponibili, c’è tempo fino a domani

Di
Redazione
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Si avvisa che sino al 15 luglio 2026 (ore 12:00) sono riaperte le iscrizioni per l’A.S. 2026/27 nelle seguenti strutture comunali a copertura dei posti disponibili.

Le domande dovranno essere presentate direttamente presso le segreterie delle relative strutture salvo diversa indicazione:









Municipalità




Strutture






2
Nido Durante – Sezione Lattanti (bambini nati dal 01/10/2025 al 31/05/2026)




3


Scuola dell’Infanzia La Lodoletta






3
Nido Ammaturo – Sezioni Divezzi, Semidivezzi e Lattanti (bambini/e nati dal 01/01/2024 al 31/05/2026)




3
Nido “Le Ali di Daniela” Fontanelle – Sezioni Divezzi e Semidivezzi (bambini/e nati dal 01/01/2024 al 30/09/2025)

(le iscrizioni potranno essere presentate presso la segreteria del Nido Lezzi)		




6
Scuola dell’Infanzia Lotto O

(le iscrizioni dovranno effettuarsi presso la Scuola dell’Infanzia comunale Nuova)		




6
Scuola dell’Infanzia Nuova




6
Scuola dell’Infanzia Perodi




6
Scuola dell’Infanzia Il Laghetto




7
Scuola dell’Infanzia Pascolato (le iscrizioni potranno effettuarsi presso le segreterie delle Scuole Pascolato o Soave)




7
Scuola dell’Infanzia Villa Adele (le iscrizioni dovranno effettuarsi presso la segreteria della Scuola dell’Infanzia Pascoli)




7
Scuola dell’Infanzia Giusti (le iscrizioni dovranno effettuarsi presso la segreteria della Scuola dell’Infanzia S. Caterina da Siena)




7
Scuola dell’Infanzia S. Caterina da Siena (le iscrizioni dovranno effettuarsi presso la segreteria della Scuola dell’Infanzia S. Caterina da Siena)




7
Sezione Primavera Pascoli (le iscrizioni dovranno effettuarsi presso la segreteria della Scuola dell’Infanzia Pascoli)




7
Nido Picasso – Sezione Semidivezzi (bambini nati dal 01/10/2024 al 30/09/2025)

(le iscrizioni dovranno effettuarsi presso la segreteria della Scuola dell’Infanzia Pascoli)		




7
Nido Radice Sanzio Ammaturo – Sezione Divezzi e Semidivezzi (bambini nati dal 01/01/2024 al 30/09/2025)

(le iscrizioni dovranno effettuarsi presso la segreteria della Scuola dell’Infanzia S. Caterina da Siena)		




8
Scuola dell’Infanzia Perrault 




8
Scuola dell’Infanzia Scaglione (le iscrizioni potranno effettuarsi presso le segreterie delle Scuole Scaglione e Perrault)




8
Nido Nazareth – Sezione Divezzi (bambini nati dal 1/1/2024 al 30/09/2024)

(le iscrizioni potranno effettuarsi presso la segreteria della Scuola Labriola – Lotto 1N)		




8
Nido Janfolla – Sezione Semidivezzi (bambini nati dal 01/10/2024 al 30/09/2025)

(le iscrizioni potranno effettuarsi presso le segreterie del Nido Janfolla e della Scuola Labriola – Lotto 1N)		




8
Nido Fata Colorella – Sezione Semidivezzi (bambini nati dal 01/10/2024 al 30/09/2025)

(le iscrizioni potranno effettuarsi presso le segreterie del Nido Fata Colorella e della Scuola Perrault)		




9
Scuola dell’Infanzia Pistelli (Pianura)




9
Scuola dell’Infanzia Novelli (Soccavo)




9
Scuola dell’Infanzia Vittorino da Feltre (Pianura)




9
Scuola dell’Infanzia Marco Aurelio, nuova sede in via Marco Aurelio (Soccavo)

(le iscrizioni potranno essere presentate presso gli uffici della Municipalità 9 – Piazza Giovanni XXIII n. 2 – Tel. 081.7952358 / Ore 9:00-13:00)		




9
Sezione Primavera Arcobaleno (Pianura)




10
Scuola dell’Infanzia Kennedy




10
Scuola dell’Infanzia La Nidiata











	
	

	

	
	
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