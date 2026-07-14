Asili e Nidi, ultimi posti disponibili, c’è tempo fino a domani

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Si avvisa che sino al 15 luglio 2026 (ore 12:00) sono riaperte le iscrizioni per l’A.S. 2026/27 nelle seguenti strutture comunali a copertura dei posti disponibili.
Le domande dovranno essere presentate direttamente presso le segreterie delle relative strutture salvo diversa indicazione:
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Municipalità
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Strutture
|2
|Nido Durante – Sezione Lattanti (bambini nati dal 01/10/2025 al 31/05/2026)
|3
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Scuola dell’Infanzia La Lodoletta
|3
|Nido Ammaturo – Sezioni Divezzi, Semidivezzi e Lattanti (bambini/e nati dal 01/01/2024 al 31/05/2026)
|3
|Nido “Le Ali di Daniela” Fontanelle – Sezioni Divezzi e Semidivezzi (bambini/e nati dal 01/01/2024 al 30/09/2025)
(le iscrizioni potranno essere presentate presso la segreteria del Nido Lezzi)
|6
|Scuola dell’Infanzia Lotto O
(le iscrizioni dovranno effettuarsi presso la Scuola dell’Infanzia comunale Nuova)
|6
|Scuola dell’Infanzia Nuova
|6
|Scuola dell’Infanzia Perodi
|6
|Scuola dell’Infanzia Il Laghetto
|7
|Scuola dell’Infanzia Pascolato (le iscrizioni potranno effettuarsi presso le segreterie delle Scuole Pascolato o Soave)
|7
|Scuola dell’Infanzia Villa Adele (le iscrizioni dovranno effettuarsi presso la segreteria della Scuola dell’Infanzia Pascoli)
|7
|Scuola dell’Infanzia Giusti (le iscrizioni dovranno effettuarsi presso la segreteria della Scuola dell’Infanzia S. Caterina da Siena)
|7
|Scuola dell’Infanzia S. Caterina da Siena (le iscrizioni dovranno effettuarsi presso la segreteria della Scuola dell’Infanzia S. Caterina da Siena)
|7
|Sezione Primavera Pascoli (le iscrizioni dovranno effettuarsi presso la segreteria della Scuola dell’Infanzia Pascoli)
|7
|Nido Picasso – Sezione Semidivezzi (bambini nati dal 01/10/2024 al 30/09/2025)
(le iscrizioni dovranno effettuarsi presso la segreteria della Scuola dell’Infanzia Pascoli)
|7
|Nido Radice Sanzio Ammaturo – Sezione Divezzi e Semidivezzi (bambini nati dal 01/01/2024 al 30/09/2025)
(le iscrizioni dovranno effettuarsi presso la segreteria della Scuola dell’Infanzia S. Caterina da Siena)
|8
|Scuola dell’Infanzia Perrault
|8
|Scuola dell’Infanzia Scaglione (le iscrizioni potranno effettuarsi presso le segreterie delle Scuole Scaglione e Perrault)
|8
|Nido Nazareth – Sezione Divezzi (bambini nati dal 1/1/2024 al 30/09/2024)
(le iscrizioni potranno effettuarsi presso la segreteria della Scuola Labriola – Lotto 1N)
|8
|Nido Janfolla – Sezione Semidivezzi (bambini nati dal 01/10/2024 al 30/09/2025)
(le iscrizioni potranno effettuarsi presso le segreterie del Nido Janfolla e della Scuola Labriola – Lotto 1N)
|8
|Nido Fata Colorella – Sezione Semidivezzi (bambini nati dal 01/10/2024 al 30/09/2025)
(le iscrizioni potranno effettuarsi presso le segreterie del Nido Fata Colorella e della Scuola Perrault)
|9
|Scuola dell’Infanzia Pistelli (Pianura)
|9
|Scuola dell’Infanzia Novelli (Soccavo)
|9
|Scuola dell’Infanzia Vittorino da Feltre (Pianura)
|9
|Scuola dell’Infanzia Marco Aurelio, nuova sede in via Marco Aurelio (Soccavo)
(le iscrizioni potranno essere presentate presso gli uffici della Municipalità 9 – Piazza Giovanni XXIII n. 2 – Tel. 081.7952358 / Ore 9:00-13:00)
|9
|Sezione Primavera Arcobaleno (Pianura)
|10
|Scuola dell’Infanzia Kennedy
|10
|Scuola dell’Infanzia La Nidiata
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