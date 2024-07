Asili nido comunali aperti anche a luglio

Le attività degli asili nido comunali proseguiranno per tutto il mese di luglio. Grazie alle risorse del Piano di azione e coesione – Programma “Servizi di cura dell’infanzia”, il Comune di Napoli ha varato un progetto che estende il servizio, garantendo un supporto concreto alle famiglie del territorio, soprattutto quelle in cui i genitori lavorano anche nel periodo estivo. Al tempo stesso, ai piccoli viene assicurata una continuità nelle attività educative.

Allo scopo di offrire questa opportunità a quanti più bambini e bambine possibili, il servizio sarà garantito in tutti gli asili nido destinatari dei fondi PAC, sia quelli gestiti dal Comune in forma diretta che quelli gestiti in forma indiretta e che, grazie allo stanziamento di risorse deciso dall’Amministrazione, prolungheranno le attività per un periodo di quattro settimane a partire dal primo luglio 2024.