Avvio dei Percorsi PCTO al Parco Archeologico di Ercolano

- pubblicità -

Avviati nel mese di febbraio i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) al Parco Archeologico di Ercolano, che si concluderanno nel mese di aprile.

Un’opportunità unica che coinvolge studenti del territorio secondo percorsi formativi concordati con ben sei Istituti superiori del territorio vesuviano: in particolare di Torre del Greco il Liceo “G. De Bottis”, gli Istituti “E. Pantaleo” e “Francesco Degni”; di Portici l’Istituto “Francesco Saverio Nitti”; di San Giorgio a Cremano l’Istituto “Rocco Scotellaro” e l’“Adriano Tilgher” di Ercolano. La formazione è intesa in modo innovativo e prevede attività pratiche, culturali e di accoglienza, con l’obiettivo di arricchire il percorso professionale e personale degli studenti tanto come singolo quanto come gruppo di lavoro.

Il progetto si propone un’immersione nel mondo della gestione del patrimonio culturale, offrendo la possibilità di diventare protagonisti di azioni connesse alla conservazione e alla valorizzazione dei beni archeologici e culturali. I ragazzi saranno coinvolti in attività didattiche, che spaziano dalla gestione e conservazione delle antiche rovine, fino alla cura e alla promozione del sito.

Oltre agli aspetti formativi, grazie al supporto dei professori di ciascun Istituto, di esperti e tutor del Parco, i ragazzi avranno l’opportunità di entrare in contatto con i visitatori, svolgendo attività di accoglienza, affinando le proprie competenze comunicative e di relazione, e approfondendo la storia di Ercolano.

Il parco a sua volta guadagnerà non solo degli speciali ambasciatori ma degli interpreti che con la loro freschezza ed entusiasmo miglioreranno la qualità dell’esperienza di vista dell’antica Ercolano.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di integrazione tra il Parco Archeologico di Ercolano e le scuole, unendo l’impegno educativo con la promozione del patrimonio culturale, contribuendo così alla crescita dei giovani e alla valorizzazione della città di Ercolano.

“Questo progetto si inserisce perfettamente nella nostra missione di valorizzare il patrimonio storico, educativo e culturale di Ercolano mediante la condivisione e la partecipazione delle nuove generazioni in prima persona e nel ruolo di protagonista”, ha dichiarato il direttore del Parco Archeologico di Ercolano, Francesco Sirano “Siamo felici di poter offrire un’esperienza formativa di valore, che non solo arricchirà il percorso scolastico, ma aiuterà anche a sviluppare competenze fondamentali per il futuro professionale di centinaia di giovani studenti e futuri cittadini del territorio.”

Il programma dei PCTO proseguirà fino ad aprile, con un calendario di attività che vedrà la partecipazione di oltre 600 studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio.