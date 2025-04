Certamen Caccioppoli, vince il Liceo Calamandrei

- pubblicità -

Sul podio tre studenti d’eccezione del V anno:, al primo posto Emanuele Ortosecco, del Liceo Calamandrei di Napoli, al secondo Perla Ye del Liceo Scientifico Tassoni, di Modena; terzo classificato Antonio Casolaro del Liceo Scientifico Urbani, San Giorgio a Cremano. Ai tre vincitori un premio in denaro ed una pergamena.

L’ appuntamento, ormai consolidatosi nel panorama scolastico italiano, ha riunito, come di consuetudine, i migliori studenti di matematica provenienti da licei scientifici di tutto il Paese. Anche quest’anno si è registrata una significativa partecipazione: circa 60 giovani pronti a mettersi alla prova in un confronto di altissimo livello accademico, con quesiti elaborati da docenti universitari del Dipartimento di Matematica “R. Caccioppoli” dell’Università Federico II di Napoli, che hanno lodato il talento e l’impegno degli studenti.

Alla cerimonia sono intervenuti importanti rappresentanti delle istituzioni: Il Dottor Ettore Acerra, Direttore Generale dell’U.S.R. della Campania, in videoconferenza, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, rimarcando l’elevato numero di scuole partecipanti e l’esigenza di continuare a investire in manifestazioni di questo calibro; la Dott.ssa Benedetta Sciannimanica, Assessore alle Politiche Sociali della I Municipalità di Napoli, in rappresentanza della Presidente Giovanna Mazzone; la Prof.ssa Carmen Mesolella, coordinatrice del Corso di Laurea triennale in Matematica dell’Università Federico II; la Prof.ssa Luigia Caputo, Ricercatrice Universitaria e referente del Certamen per il Dipartimento di Matematica.Tutti hanno lodato l’entusiasmo dei giovani partecipanti e la qualità della competizione. In particolare, la professoressa Caputo e la prof.ssa Mesolella hanno evidenziato la passione degli studenti nell’affrontare la prova e il desiderio di confronto costruttivo. Nel pomeriggio si è tenuta una coinvolgente lectio magistralis del Prof. Aniello Buonocore, intitolata “Modelli (matematici) e personaggi (più o meno) famosi nel gioco del calcio”, che ha unito scienza e sport, attirando grande interesse tra i presenti.

Il Professor Scuotto, docente di fisica del Liceo Mercalli ha ricordato con affetto e commozione il Prof. Rao, che ha contribuito alle prime edizioni del Certamen e recentemente scomparso. Il Preside Romano ha lanciato un appello agli organizzatori: “Non fermatevi. Questo Certamen è diventato un appuntamento irrinunciabile per studenti e scuole”. A chiudere la giornata è stata la Dirigente Scolastica dottoressa Luisa Peluso, che ha ringraziato tutti i partecipanti e dato appuntamento alla prossima edizione. Il Certamen “Renato Caccioppoli” si conferma così una vera e propria fucina di talenti, capace di stimolare l’amore per la matematica e valorizzare le eccellenze scolastiche italiane.