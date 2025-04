Certamen di Matematica Renato Caccioppoli al Liceo Mercalli

- pubblicità -

Napoli si prepara ad accogliere la XII edizione del Certamen nazionale di Matematica “Renato Caccioppoli”, un evento di prestigio che vedrà protagonisti alcuni tra i migliori studenti italiani.

Organizzato dal Liceo Scientifico “G. Mercalli”, il Certamen si terrà venerdì prossimo 4 aprile nella sede centrale dell’istituto e rappresenta un’opportunità unica per i giovani talenti della matematica di confrontarsi in una competizione di alto livello accademico.

L’iniziativa, nata per onorare la figura di Renato Caccioppoli, grande matematico napoletano del XX secolo, si rivolge agli studenti del quinto anno dei Licei Scientifici italiani che abbiano riportato una media non inferiore a otto in matematica.

Circa sessanta partecipanti provenienti da tutta Italia si cimenteranno con una prova appositamente predisposta da docenti universitari del Dipartimento di Matematica “R. Caccioppoli” dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Come ogni anno, la giornata del Certamen sarà articolata in più momenti: la mattina sarà interamente dedicata alla competizione, mentre il pomeriggio vedrà l’atteso intervento del Prof. Aniello Buonocore, che terrà una lectio magistralis dal titolo “Modelli (matematici) e personaggi (più o meno) famosi nel gioco del calcio”.

A seguire, si svolgerà la cerimonia di premiazione, durante la quale i primi tre classificati riceveranno un premio in denaro e una pergamena. La manifestazione non sarà solo un banco di prova per gli studenti, ma anche un’occasione di incontro tra il mondo accademico e quello scolastico.

A coordinare le attività del Dipartimento di Matematica sarà la Prof.ssa Luigia Caputo, Ricercatrice Universitaria di Probabilità e Statistica Matematica, che avrà il compito di supervisionare lo svolgimento della prova e la successiva correzione degli elaborati. L’importanza dell’evento è testimoniata dalla partecipazione di numerose personalità istituzionali, tra cui il Dott. Ettore Acerra, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, la Dott.ssa Lucia Fortini, Assessore all’Istruzione della Regione Campania, la Dott.ssa Maura Striano, Assessore all’Istruzione del Comune di Napoli, e la Dott.ssa Giovanna Mazzone, Presidente della I Municipalità di Napoli.

Parteciperanno inoltre il Prof. Giuseppe Marino, Direttore del Dipartimento di Matematica e Applicazioni, la Prof.ssa Carmen Musella, coordinatrice del corso di laurea in Matematica, la Dirigente Scolastica Del Liceo Mercalli Dott.ssa Luisa Peluso e il dott. Luigi Romano, ex Dirigente Scolastico e ideatore del progetto. Negli anni passati, il Certamen “Renato Caccioppoli” ha riscosso un grande successo, distinguendosi per la qualità delle prove proposte e per l’alto livello di preparazione dei partecipanti.

La competizione ha contribuito a valorizzare il talento matematico dei giovani studenti, offrendo loro una vetrina prestigiosa e, in molti casi, aprendo le porte a carriere accademiche di successo. A rendere ancora più speciale l’evento di quest’anno sarà il pranzo offerto dal Liceo Mercalli e organizzato dai docenti e dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “Vittorio Veneto”, un ulteriore esempio di collaborazione tra diverse realtà scolastiche del territorio. Con il passare delle edizioni, il Certamen “Renato Caccioppoli” si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi nel panorama delle competizioni matematiche italiane, un’iniziativa che continua a promuovere la passione per la matematica e a celebrare il genio di uno dei più grandi studiosi napoletani del secolo scorso.