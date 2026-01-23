Cultura della legalità, GdF all’alberghiero Ferraioli

- pubblicità -

Rientra nel progetto di “Educazione alla legalità economica” l’incontro formativo che la Guardia di Finanza – con i “Baschi Verdi” e le unità cinofile del Comando Provinciale di Napoli – ha tenuto presso l’Istituto Alberghiero A. Esposito Ferraioli di Napoli. Gli studenti hanno dialogato con il Capitano Damiano Di Michele, del Gruppo Pronto Impiego Napoli, approfondendo temi centrali per la loro crescita personale e professionale.

Il focus dell’incontro è stato il rispetto delle regole come fondamento della convivenza civile e come strumento per compiere scelte consapevoli nella costruzione del proprio futuro. Non è mancato l’interesse dei ragazzi verso le opportunità professionali offerte dal Corpo: numerose le domande sulla carriera militare e sui percorsi di accesso.

Uno dei momenti più coinvolgenti è stata l’esibizione di Nastasia, pastore tedesco antidroga, che con le sue dimostrazioni operative ha conquistato l’attenzione degli studenti, trasformando l’incontro in un’esperienza viva e memorabile.

«Ringrazio il Comando Provinciale di Napoli per la disponibilità e la sensibilità dimostrate – ha dichiarato la dirigente scolastica Rita Pagano –. Questi incontri rappresentano un’occasione preziosa per avvicinare i giovani alle istituzioni e ai valori della legalità. Il confronto diretto con le forze dell’ordine aiuta i ragazzi a capire che il rispetto delle regole non è un limite, ma una garanzia di libertà e futuro».

La Guardia di Finanza, in una nota, ha sottolineato come le attività di educazione e sensibilizzazione alla legalità economica siano parte integrante della propria missione: far comprendere ai giovani il valore della sicurezza economico‑finanziaria e i benefici che derivano da una società più consapevole e protetta.