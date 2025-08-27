Dispersione scolastica, Nappi (Lega): misure Governo funzionaano

- pubblicità -

“Per anni la ‘piaga’ della dispersione scolastica, in particolare nei nostri territori, è stata favorita dall’immobilismo complice della sinistra, che per contrastarla si è limitata al chiacchiericcio, a sterili convegni e a consulenze. Il Governo e il ministro Valditara hanno dimostrato con i fatti come si combatte efficacemente il fenomeno. Grazie agli interventi messi in campo con Agenda Sud e col Decreto Caivano, non solo oggi ci troviamo davanti a risultati straordinari per quel che riguarda le prove Invalsi, ma a un crollo verticale della ‘fuga dai banchi’, con tantissimi ragazzi di Napoli e della provincia che sono stati recuperati e che possono continuare un percorso decisivo per la loro crescita, per il loro futuro e per quello dell’intera società. Questa la differenza tra Pd, M5S e ‘compagni’ vari, che chiudono gli occhi davanti ai problemi, e l’Esecutivo nazionale che, su spinta fondamentale della Lega, si attiva per risolverli”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.