Diversa-mente, presentazione del progetto al Liceo Artistico insieme a Made in Cloister

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Simona Sessa, dichiara : “Sono orgogliosa di aver ospitato l’esposizione della Fondazione Made in Cloister conosciuta a livello internazionale. Ciò ha costituito l’opportunità di far visitare l’esposizione nella galleria del nostro Liceo Artistico statale di Napoli che costituisce una vetrina dell’arte su via Santa Sofia. Inoltre c’è stata la possibilità di far interagire alcuni alunni con artisti internazionali.L’osmosi ed il confronto tra artisti di rilievo e studenti costituisce un elemento fondamentale per la crescita artistica degli alunni ora e nel futuro.” Eleonora de Blasio, co-founder della Fondazione Made in Cloister e responsabile degli off-site della mostra Interaction Napoli 2024, rimarca che “ Il progetto degli off-site è stato un modo unico per costruire una rete sul territorio. In particolare con il Liceo c’è stato uno scambio e un dialogo continuo. Durante l’allestimento della mostra al chiostro, alcuni studenti del Liceo sono stati assistenti degli artisti internazionali in residenza, ed alcuni artisti hanno fatto delle lezioni al liceo. DIVERSA-MENTE rappresenta l’emblema di questo percorso di interazione con il Liceo”. INTERACTION NAPOLI 2024 è realizzata con i contributi di D&D D’Amico (main sponsor), della Ceramica di Vietri Franceso De Maio, di Palazzo Caracciolo Napoli, della GESAC, del Liceo Artistico Napoli, dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, dell’EAV e con il patrocinio del Comune di Napoli. Media partner Napoli da Vivere.