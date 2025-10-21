Ercolano, Educational Day venerdì 24

- pubblicità -

Un nuovo modo di vivere la didattica, grazie al quale archeologia, scienza e antropologia si incontrano in un percorso formativo interdisciplinare: è la proposta che il Parco Archeologico di Ercolano e CoopCulture presenteranno venerdì 24 ottobre alle ore 10.00, in occasione dell’Educational Day per insegnanti, presso la sede del Parco (via Villa dei Papiri Ercolanesi, Ercolano).

Durante la mattinata i docenti saranno accompagnati in un percorso esperienziale alla scoperta del Parco, per comprendere le potenzialità didattiche di un luogo unico come il sito della antica Ercolano.

Una visita straordinaria che consentirà di esplorare gli scavi con nuovi occhi, attraverso un approccio che intreccia conoscenza, narrazione e multidisciplinarità.

L’esperienza si concluderà all’interno dell’Antiquarium, dove è allestita, tra gli altri reperti, la mostra permanente dedicata agli arredi lignei provenienti dalle domus, una collezione eccezionale per stato di conservazione e valore di testimonianza, che offre un’occasione unica per ammirare reperti perfettamente conservati.

La partecipazione all’Educational è gratuita e riservata esclusivamente ai docent

prenotazione è obbligatoria online fino a esaurimento dei posti disponibili (un solo posto per prenotazione) al link Ercolano: lo splendore, la catastrofe e la rinascita | EDUCATIONALDAY 2025 | CoopCulture Lafino a esaurimento dei posti disponibili (un solo posto per prenotazione) al link

Si raccomanda di indossare calzature e abbigliamento comodi.