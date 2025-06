Ericsson Digital Lab, la sesta edizione

- pubblicità -

Ericsson apre ufficialmente le candidature per la sesta edizione del Digital Lab, il programma formativo rivolto alle scuole secondarie di secondo grado che punta a sviluppare competenze digitali avanzate e ad avvicinare gli studenti alle professioni tecnologiche del futuro attraverso lo sviluppo delle competenze STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e soft skills. Il percorso, riconosciuto come PCTO di eccellenza, coinvolgerà anche quest’anno le città di Napoli e Pagani, insieme a Roma e Milano, con un’offerta educativa ancora più immersiva, pratica e orientata al mondo del lavoro. Le scuole interessate possono candidarsi entro il 26 settembre 2025 visitando il seguente link.

Raccolte tutte le candidature, Ericsson contatterà i referenti scolastici per valutare l’adesione ad alcuni criteri, tra cui il bilanciamento di genere nella classe, il numero massimo di studenti (non oltre 24 per classe), l’indirizzo di studio e la facilità di raggiungere le sedi Ericsson.

Digital Lab nasce con l’obiettivo di accompagnare gli studenti verso scelte post-diploma più consapevoli, avvicinandoli al mondo del lavoro e potenziando quelle competenze trasversali oggi fondamentali nei contesti professionali. Lo fa attraverso un’esperienza formativa concreta e coinvolgente, che integra scuola e lavoro e introduce i partecipanti alle discipline STEM con un approccio pratico e orientato all’innovazione.

Gli studenti, formati dai volontari Ericsson in qualità di docenti, lavoreranno su tre moduli: robotica, elettronica e intelligenza artificiale, caratterizzati da attività pratiche, progetti in team e simulazioni reali.

Il Digital Lab si caratterizza, infatti, per un approccio esperienziale che valorizza il problem solving, la creatività e la collaborazione, preparando gli studenti ad affrontare con consapevolezza le sfide del mondo del lavoro. L’attività formativa si svolge presso le sedi Ericsson, in ambienti dinamici, inclusivi e tecnologicamente avanzati. Qui gli studenti entrano in contatto diretto con il mondo dell’azienda, apprendono linguaggi e metodologie del settore, e vivono momenti di scambio autentico con i professionisti che si dedicano a loro.

Ericsson investe con convinzione nello sviluppo delle nuove generazioni, con l’obiettivo di formare talenti digitali del futuro, capaci non solo di affrontare i cambiamenti tecnologici, ma di guidarli. Incentivare l’interesse verso le discipline STEM è oggi essenziale per colmare il divario tra scuola e mondo del lavoro e preparare i giovani alle sfide dell’economia digitale. In questa direzione, il Digital Lab propone un’esperienza formativa concreta e stimolante, pensata per diventare un vero e proprio ponte tra scuola e lavoro.

L’edizione 2024-25 ha coinvolto circa 400 studenti di 14 scuole e ha visto il contributo attivo di oltre 110 dipendenti Ericsson in veste di volontari: ingegneri, tecnici, manager ed esperti di rete che hanno condiviso le proprie competenze in aula e in laboratorio.

Dal 2018 a oggi, il programma ha formato più di 1000 studenti in tutta Italia, diventando un modello riconosciuto di PCTO di eccellenza e ricevendo anche il Bollino di Qualità per l’Alternanza Scuola-Lavoro da parte di Confindustria.

L’Italia è stato il primo Paese, dopo la Svezia, ad adottare il programma globale Digital Lab, parte dell’iniziativa Connect to Learn di Ericsson, attiva in 45 Paesi e con oltre 567.000 studenti raggiunti nel mondo.