Gli studenti napoletani fanno tirocinio negli infopoint turistici del Comune

- pubblicità -

Da lunedì mattina, 61 studenti dell’Istituto tecnico per il turismo Giustino Fortunato di Napoli hanno cominciato il loro tirocinio presso gli infopoint dell’Assessorato al Turismo nell’ambito del progetto “Competenze per la città”, attivato dal Comune di Napoli sulla base di un protocollo di intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale.

“Parte un’iniziativa molto importante per tanti giovani che saranno da supporto ai nostri operatori negli infopoint cittadini e che avranno l’opportunità di potenziare le loro competenze e far crescere il nostro brand parlando ai loro coetanei”, dice l’assessora al Turismo Teresa Armato.

“Siamo contenti che le scuole abbiano approfittato di questa opportunità di formazione che riguarda anche altri settori della pubblica amministrazione, e che contribuisce anche ad accorciare le distanze tra il Comune e i cittadini”, dice l’assessora ai Giovani e al Lavoro Chiara Marciani.

Ogni istituto scolastico superiore di Napoli ha potuto aderire, scegliendo il programma di maggior interesse. Gli studenti sono stati inseriti nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) attivati presso i servizi comunali coinvolti nel progetto.

In questo modo i ragazzi potranno confrontarsi direttamente con il mondo del lavoro e, in particolare, con l’attività che si svolge all’interno di una grande organizzazione come l’Amministrazione pubblica.