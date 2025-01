Imun 2025 al Teatro Acacia simulazione sedute ONU

- pubblicità -

Torna a Napoli e in altre cinque città italiane IMUN, la più grande simulazione delle sedute dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: migliaia di studentesse e studenti delle scuole medie superiori di tutta Italia vestono per quattro giorni i panni degli ambasciatori Onu, ragionano insieme sui temi che più riguardano lo stato attuale del pianeta in un momento così difficile, lavorando per un futuro migliore. A gennaio IMUN sarà anche a Torino, Milano, Catania, Venezia e a Roma.

Empowering Happiness: Culture and Empathy for a Renewed Humanity

(Potenziare la felicità: cultura ed empatia per una umanità rinnovata)

Questo il tema della sessione 2025 di IMUN: analizzare le problematiche attuali, guerre, cambiamento climatico, diseguaglianze, per superarle e costruire il cambiamento. Arricchirsi di strumenti culturali per avviare uno sviluppo positivo e mirare a una felicità possibile, un sistema di vita più equo e sostenibile per tutte le popolazioni del mondo.

IMUN (Italian Model United Nations) è un appuntamento annuale organizzato da United Network Europa, la più grande organizzazione europea che sviluppa e promuove percorsi innovativi di alta formazione per i giovani, seguendo il metodo didattico del Learning by Doing, per trasformare le conoscenze in vere e proprie competenze.

Le simulazioni

Le ragazze e i ragazzi sceglieranno ognuno il Paese membro delle Nazioni Unite da rappresentare; divisi in commissioni esamineranno insieme, rigorosamente in inglese, i topic proposti, per stilare delle risoluzioni conclusive che saranno votate nella plenary session, la cerimonia finale, una vera simulazione dell’Assemblea al Palazzo di Vetro.

Quest’anno i topic sotto esame sono molto significativi: norme severe contro i crimini di guerra legati alla violenza di genere; le disparità sociali e etniche, di genere e economiche, persino linguistiche; la protezione dei rifugiati e lo stop alle armi nucleari, l’aiuto alle popolazioni colpite da radiazioni atomiche; i crimini giovanili e le politiche di prevenzione e riabilitazione; l’emergenza climatica è al centro delle preoccupazioni di giovani, che discuteranno di biodiversità e sfruttamento sostenibile delle risorse.

La plenary session è un evento entusiasmante nel quale vengono anche annunciati i best delegates, il primo dei quali viene premiato con il viaggio a New York per un’altra unica esperienza: dal 27 febbraio al 1 marzo 2025 e dal 20 al 22 marzo, infatti, ragazze e ragazzi voleranno nella Grande Mela dove prenderanno parte alle simulazioni internazionali all’interno del Global Citizens Model United Nations (GCMUN).

Il programma di IMUN si estende nel 2025. In primavera parteciperanno gli studenti e le studentesse delle scuole medie con IMUN Middle School a Bari, Roma, Bologna, Padova, Torino, Reggio Calabria e Napoli.

A Roma doppia edizione, l’8 maggio nella cerimonia di chiusura sarà anche assegnato il Premio Atlante per gli insegnanti e i loro progetti innovativi.Sempre ad aprile si svolgeranno a Roma le iniziative INFO SNAP, una simulazione nazionale delle sedute dell’assemblea parlamentare: 8 -10 aprile 2025

E INFO PRESS, un progetto per la redazione e la scrittura per la stampa: 14 – 16 aprile 2025

PROGRAMMA

NELLE REGIONI:

IMUN Torino (10° edizione) 13 – 15 gennaio 2025

13 – 15 gennaio 2025 IMUN Napoli (12° edizione) 14 – 16 gennaio 2025

14 – 16 gennaio 2025 IMUN Milano (8° edizione) 15 – 17 gennaio 2025

15 – 17 gennaio 2025 IMUN Catania (9° edizione) 16 – 18 gennaio 2025

• IMUN Venezia (7° edizione) 21 gennaio – 23 gennaio 2025 – Il progetto è in collaborazione con l’Istituto Benedetti Tommaseo di Venezia

16 – 18 gennaio 2025 • 21 gennaio – 23 gennaio 2025 – Il progetto è in collaborazione con IMUN Roma (17° edizione) 28 – 31 gennaio 2025

MUNER New York – GCMUN – Global Citizens Model United Nations

Date (simulazione) – primo turno: 27 febbraio – 1 marzo 2025

Date (simulazione) – secondo turno: 20 – 22 marzo 2025

PROGETTI PER LE SCUOLE MEDIE:

IMUN Middle School Bari: 31 marzo – 2 aprile 2025 – in collaborazione con la FIDAE

31 marzo – 2 aprile 2025 – in collaborazione con la SNAP Iunior Roma: 1 – 3 aprile 2025

1 – 3 aprile 2025 IMUN Middle School Bologna: 7 – 9 aprile 2025 – in collaborazione con la FIDAE

7 – 9 aprile 2025 – in collaborazione con la IMUN Middle School Padova: 10 – 12 aprile 2025 – in collaborazione con la FIDAE

• IMUN Middle School Torino: 14 – 16 aprile 2025

10 – 12 aprile 2025 – in collaborazione con la • 14 – 16 aprile 2025 IMUN Middle School Reggio Calabria: 14 – 16 aprile 2025 – in collaborazione con la FIDAE

14 – 16 aprile 2025 – in collaborazione con la IMUN Middle School Roma: 6 – 8 maggio 2025 (all’interno della cerimonia di chiusura vi sarà anche il premio Atlante per i docenti)

• IMUN Middle School Napoli: 13 – 15 maggio 2025

United Network Europa è un’organizzazione no profit, avente lo stato di NGO ufficialmente associata al “Department of Global Communication” (DGC) delle Nazioni Unite e con status consultivo speciale presso il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite.

È membro dello “United Nations Global Compact” nonché membro fondatore dello “United Nations Global Compact Network Italia”.

È la principale organizzazione europea che sviluppa e promuove percorsi innovativi di alta formazione per i giovani, al fine di individuare e valorizzare il talento attraverso esperienze internazionali, emozionanti ed innovative. L’Organizzazione cura i suoi eventi su tutto il suolo nazionale, in Europa e negli Stati Uniti d’America, coinvolgendo circa 10.000 studenti ogni anno. Promuove, insieme al Quotidiano La Repubblica e al Gruppo GEDI, Atlante – Italian Teacher Award, Premio Nazionale Insegnanti.

I percorsi formativi sfruttano metodi didattici innovativi, finalizzati a sviluppare le competenze trasversali, le “soft skills“ più richieste nel mondo del lavoro. Tra queste, le principali sono: team working; leadership; planning; public speaking; adaptability; self-confidence; communication; problem solving, independence.