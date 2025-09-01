Inaugurazione anno scolastico, Mattarella a Napoli lunedì 22

- pubblicità -

Sergio Mattarella tornerà a Napoli ad inizio autunno.

Il presidente della Repubblica, infatti, ha scelto il capoluogo campano per la tradizionale cerimonia di apertura dell’anno scolastico, prevista per il 22 settembre.

Il capo dello Stato, che è venuto in visita a Napoli l’ultima volta a giugno per gli Stati generali della prevenzione, sarà accompagnato dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla Rai nel corso del programma “Tutti a Scuola”, in onda dal 2000. L’ultima volta che si è tenuto a Napoli era il 2015, il primo anno in cui si decise di cambiare sede, considerando che fino a quel momento si era svolto sempre a Roma, prima al Vittoriano, poi al Quirinale: l’istituto prescelto fu il Sannino di Ponticelli.