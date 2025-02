Ivan Fedele incontra gli alunni della Scudillo Carafa Salvemini

- pubblicità -

Il 6 febbraio 2025, le classi 2A e 2B della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 35° Scudillo Carafa Salvemini di Napoli hanno vissuto una mattinata speciale che ha unito la passione per la lettura e la condivisione di emozioni.

Gli alunni, insieme alle loro insegnanti, Mariagrazia Assentato e Carmela Trosino, hanno avuto l’opportunità di incontrare lo scrittore Ivan Fedele, dando vita a una giornata indimenticabile.

La visita dell’autore è stata un’occasione unica per i bambini, che hanno avuto modo di conoscere la figura di Ivan Fedele e il suo approccio alla scrittura, ma anche per approfondire il valore della lettura come strumento di crescita, unione e comprensione reciproca. Con grande entusiasmo, i piccoli lettori hanno ascoltato storie e riflessioni, immergendosi nel mondo creativo e ricco di emozioni che lo scrittore ha saputo trasmettere loro.

Il cuore della giornata si è concentrato sul messaggio fondamentale che ha accompagnato tutto l’incontro: “È la bellezza della diversità che ci unisce e ci rende…liberi!”. Un motto che ha ispirato sia i bambini che gli adulti presenti, sottolineando l’importanza dell’inclusività, dell’accoglienza e della libertà di espressione, valori che, attraverso la lettura, si possono coltivare sin dalla giovane età.

Momenti di emozione, sorrisi e riflessioni profonde hanno caratterizzato la mattinata, che si è conclusa con una riflessione collettiva sul significato di diversità e libertà, temi che trovano spesso spazio nelle opere dello scrittore Fedele. I bambini hanno avuto la possibilità di dialogare con l’autore, ponendo domande e scoprendo come la lettura e la scrittura possano contribuire a costruire un mondo più aperto e rispettoso.

La partecipazione delle insegnanti, Mariagrazia Assentato e Carmela Trosino, è stata fondamentale per rendere questa esperienza ancora più significativa, creando un ambiente accogliente in cui ogni bambino si è sentito libero di esprimere le proprie emozioni e opinioni.

In conclusione, questa giornata è stata una grande occasione di crescita, non solo per i bambini, ma anche per gli adulti coinvolti. Un incontro che ha rafforzato l’idea che la lettura non è solo una questione di apprendimento, ma anche di emozioni condivise, di scambio di idee e di costruzione di un mondo in cui ogni individuo, nella sua unicità, è parte integrante di un insieme.