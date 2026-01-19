La Capitaneria di Porto di Torre del Greco per la formazione dei giovani

- pubblicità -

Anche in questo anno scolastico, presso la Capitaneria di Porto di Torre del Greco, ha avuto inizio il progetto di Formazione Scuola-Lavoro (FSL). L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra la Capitaneria e l’Istituto Superiore “Cristoforo Colombo” di Torre del Greco, ha l’obiettivo di garantire agli studenti un ingresso consapevole e altamente qualificato nel settore marittimo, integrando il percorso scolastico con strumenti pratici e competenze tecnico-operative di alto profilo.

La cooperazione scaturisce da una convenzione stipulata tra la Guardia Costiera e l’Istituto “Cristoforo Colombo”. Saranno circa quaranta gli studenti delle classi quinte con indirizzo “Coperta” che nei mesi di gennaio e marzo parteciperanno alle attività amministrative e operative in stretta relazione con il personale militare e civile dell’Autorità Marittima per arricchire il loro bagaglio di competenze.

Il C.F. (CP) Angelo Labella, Capo del Compartimento Marittimo di Torre del Greco, ha ricevuto il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Cristoforo Colombo” Pasquale Mirone unitamente ad una folta rappresentanza degli allievi del nautico, veri protagonisti del progetto di Formazione Scuola-Lavoro, al fine di illustrare le opportunità di lavoro nel futuro, per favorire un ingresso consapevole degli studenti, i futuri Capitani di domani, nel contesto operativo e lavorativo del cluster marittimo.

Harry di Prisco