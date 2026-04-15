Matematica, Certamen Caccioppoli al Mercalli venerdì 17

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Sessanta giovani eccellenze provenienti da ogni regione d’Italia, una sfida di livello universitario e un’intera giornata dedicata al fascino immortale dei numeri.

Al Liceo Scientifico Statale “ Mercalli” di Napoli si svolgerà venerdì prossimo 17 aprile, la tredicesima edizione del prestigioso Certamen Nazionale di Matematica, organizzato in stretta sinergia con il Dipartimento di Matematica “Renato Caccioppoli” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’evento si configura come un appuntamento imperdibile per la valorizzazione del talento giovanile.

I veri protagonisti saranno circa sessanta studenti dell’ultimo anno di liceo scientifico, selezionati su scala nazionale per le loro straordinarie competenze. La mattinata li vedrà cimentarsi nel cuore pulsante dell’evento: una complessa prova di alto profilo scientifico, elaborata dai docenti universitari della “Federico II” e pensata per mettere alla prova l’intuito e il rigore logico. Il coordinamento tecnico della gara è affidato alla Prof.ssa Luigia Caputo, Ricercatore Universitario di Probabilità e Statistica Matematica. Ma il Certamen non è soltanto competizione, è innanzitutto condivisione e cultura. Dopo un momento conviviale offerto dal Liceo Mercalli e curato con professionalità dai docenti e dagli allievi dell’Istituto Alberghiero “Vittorio Veneto”, l’attenzione si sposterà sulla grande divulgazione scientifica. Attraverso seminari e attività interattive, esploreremo il futuro della disciplina e le sue innumerevoli applicazioni nella società moderna. Momento di alto profilo nel pomeriggio sarà l’attesissima lectio magistralis tenuta dal Prof. Francesco Polizzi, dal titolo tanto emblematico quanto affascinante: ”Quando l’errore è istruttivo: esempi interessanti di dimostrazioni sbagliate”. Un invito prezioso a vedere l’errore non come un fallimento, ma come tappa fondamentale della scoperta. Il percorso si concluderà in un clima di grande emozione con la cerimonia di premiazione. Ai primi tre classificati verranno conferiti un premio in denaro e una pergamena celebrativa, rendendo omaggio alla dedizione di questi ragazzi. L’eccellenza sarà celebrata alla presenza di un parterre istituzionale d’eccezione: interverranno la Dott.ssa Daniela Paparella, Dirigente Scolastico del Liceo Mercalli; il Dott. Luigi Romano, Dirigente Scolastico e ideatore del progetto; la Dott.ssa Monica Matano, Direttore Generale U.S.R. Campania; la Dott.ssa Maura Striano, Assessore all’Istruzione del Comune di Napoli; la Dott.ssa Giovanna Mazzone, Presidente della I Municipalità, e il Prof. Rocco Trombetti, Direttore del Dipartimento di Matematica.