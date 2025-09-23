Mattarella, la giornata napoletana

- pubblicità -

“Tutti a scuola” 2025 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato a Napoli l’anno scolastico 2025-2026, con un itinerario che ha toccato le scuole dell’Istituto Penale per i minorenni di Nisida e dell’Ospedale Pediatrico Santobono – Pausilipon e l’Istituto professionale G. Rossini.

Durante la prima tappa, all’Istituto di Nisida, Mattarella, con il Ministro dell’istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, e accompagnato dal cantante Jovanotti, ha incontrato i ragazzi e il personale docente del laboratorio teatrale e musicale del carcere minorile. Successivamente il Capo dello Stato si è recato all’Ospedale Pediatrico Santobono-Pausilipon dove, insieme all’attore Lillo, si è intrattenuto con i giovani studenti ricoverati nella struttura sanitaria.

Al termine, il Presidente Mattarella e il Ministro Valditara, si sono trasferiti all’Istituto professionale statale G. Rossini, per l’ultima tappa del “Tutti a scuola” 2025, condotta da Eleonora Daniele.

Nel corso della cerimonia – in diretta su Rai 1 – è stata presentata “La Costituzione in Shorts”, progetto realizzato dalla Presidenza della Repubblica in collaborazione con YouTube, alla sua seconda edizione. Sette content creator hanno spiegato sette articoli della Costituzione. Brevi video, in formato short – della durata massima di 3 minuti – verranno poi pubblicati sul canale ufficiale della Presidenza della Repubblica.

Il progetto si propone di far comprendere l’attualità della Carta Costituzionale alle giovani generazioni, rendendole consapevoli nell’esercizio dei diritti civili e politici e sensibilizzandole alla partecipazione democratica alla vita del Paese.

I creator coinvolti nell’iniziativa sono: Gianluca Gazzoli, Samara Tramontana, Jacopo D’Alesio (Jakidale), Raissa (Raissa Russi) e Momo (Mohamed Ismail Bayed), Maria Bosco di Geopop, Camilla Ferrario di Will Media, Francesco Oggiano.

All’evento, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, hanno partecipato artisti del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport.