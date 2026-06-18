Maturità al via per oltre 520.000 studenti, oggi la prova di italiano

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Con la prova di italiano inizia oggi, giovedì 18 giugno, l’esame di maturità 2026. I candidati all’esame sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025.

In particolare, i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349 (un aumento dello 0,5%).

Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025 con un aumento del 7,2%.

Le 13.996 commissioni d’esame che si sono insediate sono composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni all’Istituzione scolastica.

Meloni: “In bocca la lupo a tutti i maturandi, dimostrate quello che siete”

“Cari maturandi, in bocca al lupo. Ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, tutte le volte che avete pensato che non ce l’avreste fatta e poi ce l’avete fatta, tutte le volte che siete stati fieri di voi. Fate una sintesi di tutto questo e portatelo con voi all’esame di maturità, dimostrate chi siete”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video messaggio sui social in occasione dell’inizio degli esami di Maturità.

“Questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vostra vita, nella quale alla fine, al di là di tutto quello che studiate, di tutto quello che imparate, di tutto quello che riuscite ad apprendere da un libro di testo, vale quello che siete in grado di tirare fuori da voi stessi, il valore che siete in grado di dimostrare. Quel valore si chiama determinazione, si chiama disponibilità al sacrificio, si chiama coraggio, si chiama umanità. Tirate fuori questo e non avrete nessun problema, in bocca al lupo”, ha aggiunto Meloni.

Il ministro Valditara ai maturandi: “Valorizzate i vostri talenti”

Il ministro dell’Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara, ha lanciato attraverso l’Adnkronos un messaggio ai maturandi. “La Maturità, proprio perché vuole valorizzare i vostri talenti – ha sottolineato il ministro -, presuppone che voi, studenti, in modo molto sereno ma anche in modo determinato, siate consapevoli dei vostri talenti e riflettiate su quello che avete imparato, su quello che avete acquisito e su come ciò che avete imparato e acquisito può al meglio valorizzare le vostre abilità, le vostre potenzialità. Valete tanto, è il momento di tirar fuori il vostro valore“.

I numeri della maturità 2026 e le Commissioni

Le 13.996 commissioni d’esame, che si sono ufficialmente insediate il 16 giugno, sono strutturate con un presidente esterno, due membri esterni e due interni all’istituzione scolastica. Sul fronte degli scrutini finali, la media nazionale degli studenti ammessi alla prova è del 96,8%.

Tuttavia, i dati regionali evidenziano alcune disparità: il Molise si distingue come la regione con la più alta percentuale di ammessi (97,7%), seguito dal Veneto (97,3%) e dalla coppia Basilicata ed Emilia-Romagna (97,2%). Sul versante opposto, la Sardegna registra il tasso di ammissione più basso d’Italia con il 93,0%, preceduta dalla Liguria con il 94,5%.

Sette tracce per la prima prova

Alle 8.30 il plico telematico del Ministero dell’Istruzione e del Merito verrà decrittato in simultanea in tutte le scuole italiane. Da quel momento, gli studenti d’Italia saranno chiamati a dimostrare di saper argomentare e pensare in modo critico.

La prima prova propone sette tracce, suddivise in tre tipologie. Per la tipologia A ‘Analisi del testo’ saranno proposti due testi narrativi o poetici dall’Unità d’Italia a oggi, da affrontare con comprensione, analisi stilistica e riflessione personale. Per la tipologia B ci sarà il ‘testo argomentativo’ con tre tracce che spazieranno dalla Storia, alla Filosofia, ma anche ambiti artistici, letterari, scientifici, sociali ed economici. Gli studenti dovranno sviluppare una tesi solida e coerente. Con la tipologia C, infine, l”attualità’ ci saranno due tracce su temi contemporanei, per far emergere personalità, consapevolezza civica e capacità critica. La prova dura sei ore, con obbligo di permanenza minima di tre. Il punteggio massimo è 20 punti.

Come si svolge la seconda prova

Seconda prova domani, venerdì 19 giugno. Si tratta di quella più temuta perché dedicata alla materia caratterizzante ogni indirizzo. Tra le principali materie ci sarà il Latino per il Classico; la Matematica per lo Scientifico; Lingua Straniera 1 per il Linguistico; l’Economia Aziendale per l’Amministrazione, Finanza e Marketing; le Discipline tecniche e progettuali per gli indirizzi tecnologici e le Prove teorico-pratiche per Artistico, Musicale e Coreutico La correzione è affidata quasi ovunque a un commissario esterno.

La seconda prova inizia alle 8.30, ma la durata cambia molto tanto che può trasformarsi in una vera e propria maratona. Sei ore per il Classico e lo Scientifico; dalle 4 alle 6 ore per il Linguistico e le Scienze Umane; fino a 18 ore in tre giorni per il Liceo Artistico. Due momenti distinti (teorico + pratico) per Musicale e Coreutico. Fino a 12 ore in due giorni per alcuni Professionali.