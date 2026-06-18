Maturità, in Campania oltre 72.000 candidati

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Sono 72.461 gli studenti campani che affronteranno l’esame di maturità 2026, con un calo del 4,2% rispetto al 2025, quando gli ammessi furono 75.654, oltre tremila in più. I dati, che includono scuole statali e paritarie, sono forniti dal Ministero dell’Istruzione.

La percentuale degli ammessi si attesta al 97%, mentre i non ammessi rappresentano il 3% del totale.

🟦 La distribuzione provinciale

Agli esami che iniziano giovedì 18 giugno con la prova di italiano si presenteranno:

Avellino : 4.212 candidati

: 4.212 candidati Benevento : 2.837

: 2.837 Caserta : 11.657

: 11.657 Napoli : 36.872

: 36.872 Salerno: 16.883

Commissioni e composizione delle classi

A livello regionale sono state costituite 1.820 commissioni. Gli studenti interni sono 71.168, mentre gli esterni risultano 1.293, per un totale di 72.461 candidati.