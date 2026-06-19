Maturità, le tracce della seconda prova scritta, Quintiliano per il classico

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Secondo giorno per la Maturità 2026 oggi venerdì 19 giugno, con lo scritto incentrato sulle materie caratterizzandi di ciascun indirizzo di studi.

Versione di latino per gli studenti del liceo Classico, matematica per lo Scientifico e Lingua per il Linguistico.

Le tracce

Per i maturandi del Classico il brano proposto è tratto dal I libro dell”Institutio oratoria’ di Quintiliano. In questo testo l’autore affronta il tema del valore della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore.

I flussi del lago di Bracciano, una funzione classica, il sima del Friuli del 1976 e situazioni tratte dalla realtà come giochi e sport: scopone e pallavolo sono invece i protagonisti della seconda prova scritta per lo Scientifico. Nella prova è citato anche il gioco ‘Cover the spot’. Il testo della prova di Matematica inizia con una citazione di Einstein che fa l’in bocca al lupo ai maturandi parlando dell’incertezza della matematica applicata alla realtà: ”Nella misura in cui i teoremi della Matematica si riferiscono alla realtà, non sono certi, e nella misura in cui essi sono certi, non si riferiscono alla realtà” (Albert Einstein, Geometrie und Erfahrung, conferenza del 1921). Mentre la frase di chiusura delle tracce è: “La matematica è il gioco più bello del mondo. Assorbe più degli scacchi, scommette più del poker, e dura più di Monopoli. È gratuita, e può essere giocata ovunque. Archimede lo ha fatto in una vasca da bagno”, di Richard J. Trudeau, Dots and lines, Kent State University Press, 1976.