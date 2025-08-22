Mensa scolastica, domande online

- pubblicità -

Il Comune di Napoli assicura il servizio di refezione scolastica agli Asili Nido, alle Scuole dell’Infanzia Statali e Comunali e alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado statali cittadine.

Il servizio prevede la somministrazione di pasti preparati con alcuni prodotti biologici ed alcuni piatti tipici tradizionali. Sono assicurati menù differenziati ad alunni affetti da patologie e/o intolleranze alimentari o per motivi religiosi/culturali.

L’obiettivo è quello di fornire pasti equilibrati e nutrienti per i nostri studenti, promuovendo uno stile di vita sano e sostenendo le famiglie della nostra città. Il servizio di refezione scolastica offrirà una varietà di menu, tenendo in considerazione le preferenze alimentari e le esigenze dietetiche degli studenti. Ogni pasto sarà preparato con ingredienti freschi e di alta qualità, garantendo la massima sicurezza alimentare.