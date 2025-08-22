Mensa scolastica, domande online

Il Comune di Napoli assicura il servizio di refezione scolastica agli Asili Nido, alle Scuole dell’Infanzia Statali e Comunali e alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado statali cittadine.
Il servizio prevede la somministrazione di pasti preparati con alcuni prodotti biologici ed alcuni piatti tipici tradizionali. Sono assicurati menù differenziati ad alunni affetti da patologie e/o intolleranze alimentari o per motivi religiosi/culturali.
L’obiettivo è quello di fornire pasti equilibrati e nutrienti per i nostri studenti, promuovendo uno stile di vita sano e sostenendo le famiglie della nostra città. Il servizio di refezione scolastica offrirà una varietà di menu, tenendo in considerazione le preferenze alimentari e le esigenze dietetiche degli studenti. Ogni pasto sarà preparato con ingredienti freschi e di alta qualità, garantendo la massima sicurezza alimentare.
Presentazione delle domande per aderire al Servizio di Refezione Scolastica per l’A.S. 2025/2026
La domanda dovrà essere rinnovata anche per i bambini e gli alunni che hanno usufruito del servizio di refezione nei precedenti anni scolastici.
Per avvalersi delle tariffe agevolate, al momento dell’iscrizione è necessario disporre dell’ Attestazione ISEE 2025. La produzione dell’attestazione ISEE o il suo aggiornamento (“ISEE corrente” ai sensi dell’art.9 del D.P.C.M. n.159/2013) in un momento successivo alla presentazione della domanda di iscrizione al servizio di refezione può avvenire esclusivamente tramite invio di e-mail all’indirizzo refezione.scolastica@comune.napoli.it e comporta l’applicazione della tariffa agevolata dal mese successivo alla presentazione dell’attestazione ISEE e non potrà avere carattere di retroattività.
Nel caso in cui, al momento dei controlli effettuati con la banca dati dell’INPS non dovesse risultare un’ISEE valida, verrà applicata d’ufficio la tariffa intera.
Per i bambini/e con genitori non coniugati e non conviventi dovrà essere richiesta ed inserita l’Attestazione ISEE 2025 “minorenni”.
Per la presentazione della domanda è dovuto un “Contributo per l’organizzazione generale del servizio A.S. 2025/2026“, il relativo Avviso di Pagamento pagoPA di euro 15,00 verrà elaborato contestualmente all’invio della domanda e sarà scaricabile mediante il link ricevuto all’indirizzo email indicato al momento dell’iscrizione.
Si precisa che tale contributo è dovuto una sola volta nel caso di più figli iscritti al servizio.
Saranno accettati ESCLUSIVAMENTE i pagamenti effettuati attraverso la procedura PagoPA.
Contatti
Diritto allo Studio
Email: refezione.scolastica@comune.napoli.it
Tel.: 081.7959447
