Napoli On Board, chiusa con successo la prima edizione

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Si è svolta ieri, presso l’Aula Magna dell’ISIS “Elena di Savoia-Diaz” di Napoli, la cerimonia conclusiva della prima edizione del Talent “Napoli On Board”, il progetto dedicato alle scuole napoletane e alla conoscenza della Canzone Classica Napoletana, promosso da Francesco Spinosa, ideatore della Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana, in collaborazione con il Maestro Carlo Morelli.

Nel corso della manifestazione sono stati consegnati gli attestati di partecipazione agli studenti, ai docenti e agli istituti scolastici che hanno aderito al progetto, nato per riportare la Canzone Classica Napoletana all’interno delle scuole e trasformarla in un’occasione di formazione, conoscenza e crescita culturale.

Un talent culturale dedicato alla canzone classica napoletana

Più che una semplice gara musicale, Napoli On Board è stato pensato come un talent culturale: un percorso che ha permesso ai ragazzi di avvicinarsi agli autori, alle storie, ai testi e alle radici della Canzone Classica Napoletana, rendendoli protagonisti di un’esperienza capace di unire musica, memoria e appartenenza.

Il progetto era stato presentato il 21 ottobre 2025 nella prestigiosa cornice della Sala dei Baroni del Maschio Angioino, grazie al patrocinio del Comune di Napoli concesso dal Sindaco Gaetano Manfredi. Un’iniziativa nata prima ancora del lancio ufficiale della candidatura della Canzone Classica Napoletana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO, a testimonianza di una volontà già chiara: investire sulla trasmissione di questo patrimonio alle nuove generazioni.

Pino Daniele

La scelta dell’ISIS “Elena di Savoia-Diaz” ha assunto un significato particolare anche per il legame dell’istituto con la memoria di Pino Daniele, artista che ha saputo raccontare Napoli con un linguaggio nuovo e universale, contribuendo a portare la musica napoletana nel mondo.

Alla cerimonia era presente anche il Maestro Carlo Morelli, che ha accompagnato il progetto mettendo a disposizione degli studenti la propria esperienza artistica e contribuendo alla costruzione di un percorso dedicato alla tradizione musicale napoletana.

Inizia nuova fase

La conclusione di questa prima edizione rappresenta, per gli organizzatori, non un punto di arrivo ma l’inizio di una nuova fase. L’obiettivo è consolidare e far crescere il Talent Napoli On Board, affinché possa diventare un appuntamento stabile per le scuole napoletane e una delle iniziative territoriali dedicate alla tutela, alla valorizzazione e alla diffusione della Canzone Classica Napoletana.

Napoli On Board si inserisce inoltre in un percorso culturale più ampio che trova continuità nella Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana, che da diciotto anni promuove la canzone napoletana nel Mediterraneo, contribuendo alla sua diffusione anche oltre i confini nazionali.

Due progetti diversi ma complementari: da una parte la scuola, dove nasce la conoscenza e si formano i giovani; dall’altra la Crociera, che porta quella stessa tradizione su un palcoscenico itinerante, incontrando pubblici diversi e trasformando la musica napoletana in un’esperienza culturale condivisa.

Francesco Spinosa

«Quando abbiamo immaginato Napoli On Board», dichiara Francesco Spinosa, «volevamo riportare la Canzone Classica Napoletana nelle scuole, dando ai ragazzi l’occasione di ascoltarla, conoscerla e viverla da protagonisti. Oggi si conclude una prima fase sperimentale dalla quale abbiamo imparato tanto e che ci permette di guardare al futuro con ancora maggiore convinzione. Il nostro auspicio è che questo progetto possa crescere e diventare un appuntamento stabile per le scuole napoletane, perché la tutela di un patrimonio non passa soltanto dai riconoscimenti istituzionali, ma soprattutto dalla conoscenza e dall’amore che sapremo trasmettere ai giovani».

Ringraziamenti

Spinosa ha inoltre voluto rivolgere un ringraziamento a tutte le persone che hanno creduto nel progetto fin dal primo giorno.

«Desidero ringraziare la prof.ssa Maristella Mortellaro, che ha seguito con passione ogni fase del percorso; l’Assessora Concetta De Iuliis e la Consigliera Valeria Vitale, che hanno sostenuto questa iniziativa riconoscendone il valore culturale e formativo; la Dirigente scolastica Daniela Oliviero, che ha accolto e accompagnato il progetto con grande disponibilità e sensibilità istituzionale; e naturalmente il Maestro Carlo Morelli, che con la sua esperienza artistica ha rappresentato un punto di riferimento per i ragazzi».

«A tutti loro va il mio grazie più sincero. Continueremo a lavorare per migliorare questo progetto e farlo crescere, affinché possa coinvolgere un numero sempre maggiore di scuole, studenti e istituzioni, dando nuovo valore alla Canzone Classica Napoletana e al suo futuro».

Con la consegna degli attestati si chiude dunque la prima edizione di un percorso destinato a proseguire negli anni, con l’obiettivo di far vivere la Canzone Classica Napoletana nelle aule scolastiche e, attraverso la Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana, anche oltre i confini nazionali.