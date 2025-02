Napolicentoelode, consegnate le borse di studio

- pubblicità -

Le studentesse e gli studenti che nello scorso anno scolastico hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di II grado con il massimo dei voti sono stati premiati questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, nel corso di un incontro a cui ha preso parte il sindaco Gaetano Manfredi.

A 105 ragazze e ragazzi è stata assegnata una borsa di studio del valore di 100 euro.

L’iniziativa “NapoliCENTOELODE” è stata istituita nei mesi scorsi dalla Giunta comunale su proposta dell’assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro Chiara Marciani, che ha consegnato ai premiati anche un diploma e il tocco di laurea.

All’incontro sono intervenuti i presidenti delle Commissioni consiliari Politiche sociali, Massimo Cilenti, e Bilancio, Walter Savarese d’Atri, e la dirigente scolastica Nunzia Galdi dell’Ufficio scolastico regionale.

“Vogliamo ringraziarvi per l’impegno e la passione che avete messo –ha detto il sindaco Manfredi rivolgendosi alle studentesse e agli studenti presenti–. Un ringraziamento che estendiamo alle famiglie, che hanno investito nella vostra formazione e vi hanno trasmesso principi importanti. Crediamo molto nella valorizzazione dei giovani: il futuro della nostra città è strettamente legato al vostro impegno e alla vostra capacità di fare”.

“Quella di oggi –ha commentato l’assessora Marciani– è l’occasione innanzitutto per congratularci con questi giovani che hanno portato avanti un lungo percorso di studi, che ha avuto per loro un risultato importante. Vogliamo ringraziarli per il loro impegno e augurare loro di realizzare i propri sogni e le proprie aspettative, con l’auspicio che il loro futuro possa essere nella nostra città”.