Next Generation AI a Palazzo Reale, è polemica

Dall’8 al 12 ottobre il Palazzo Reale di Napoli ha ospitato l’iniziativa Next Generation AI, promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Campus itinerante “Scuola Futura” e in programma a Napoli dall’8 al 13 ottobre 2025.

L’iniziativa si colloca nel quadro delle azioni del PNRR Istruzione per l’innovazione didattica e la promozione delle discipline STEM, proseguendo il percorso avviato con la prima edizione di Next Gen AI, svoltasi a Milano nel gennaio 2025.

Delegazioni di istituzioni scolastiche da 40 Paesi si confronteranno con esperti, istituzioni e imprese sui temi chiave e sulle applicazioni dell’AI nei sistemi educativi in un grande laboratorio di orientamento.

Il summit sarà articolato in quattro indirizzi tematici – persone, luoghi, tecnologie, metodologie – che guideranno la riflessione sulle opportunità e le sfide dell’AI nel contesto educativo.

L’evento coinvolgerà rappresentanti di ministeri, organizzazioni internazionali (UNESCO, OCSE, Commissione europea) e scuole italiane e straniere, con un ampio campus interattivo allestito tra il Palazzo Reale e Piazza del Plebiscito.

Studenti e docenti potranno vivere esperienze immersive dedicate all’intelligenza artificiale, tra tecnologia, scoperta e sperimentazione didattica.

Erano attesi oltre 6.000 studenti e docenti e sono stati coinvolti più di 280 mentor e formatori, insieme a oltre 50 imprese e start-up tecnologiche selezionate tramite avviso pubblico. Il programma prevede oltre 300 ore di formazione e 35 installazioni interattive di intelligenza artificiale.

La cerimonia di presentazione dell’iniziativa si è tenuta mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 16.30, presso il Teatro di Corte di Palazzo Reale, alla presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Per l’occasione, i visitatori che decideranno di accedere al Palazzo Reale di Napoli durante i giorni della manifestazione (dal 9 al 12 ottobre), hanno potuto usufruire di una riduzione sul titolo d’ingresso (euro 7,50 intero; riduzioni e gratuità secondo legge).

La partecipazione ad alcune iniziative è riservata.

Per ulteriori informazioni relative al programma è possibile consultare il seguente link: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/nextgenai/

Il video “di una festa, con tanto di musica neomelodica ad alto volume, maxi-schermi e balli scatenati con persone sollevate in aria dai partecipanti, realizzato all’interno del Cortile delle Carrozze di Palazzo Reale a Napoli,” è stato inviato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli da alcuni cittadini “indignati per la performance in uno dei luoghi simbolo della città”. “Dalle immagini che mi hanno inviato – sottolinea il deputato – emerge una totale mancanza della più elementare forma di decoro e di attenzione per il luogo che ospita l’evento. Ci troviamo all’interno del Palazzo Reale di Napoli e in molti sono rimasti stupiti da un concerto di questo tipo che nulla ha a che vedere con la valorizzazione e la promozione di un bene museale. Sono sempre stato favorevole a iniziative per aprire i musei alla cittadinanza, ma sicuramente non è questo il modo di farlo. E sono francamente allibito del fatto che nessuno abbia esercitato una forma di controllo preventivo e in corso d’opera su quanto stesse accadendo”. “Ho chiesto chiarimenti immediati alla Direzione – la denuncia del deputato di Avs – su quanto avvenuto e su eventuali responsabilità nel rilascio delle necessarie autorizzazioni e nei controlli doverosi, come si vuole all’interno di un bene inestimabile come questo”.

A Borrelli risponde il consigliere regionale della Lega Severino Nappi

“Il campione della doppia morale Borrelli perde l’ennesima occasione per tacere pubblicando un video montato ad hoc per denigrare un evento mondiale che sta vedendo Napoli come attore principale. La manifestazione che si sta svolgendo a Palazzo Reale sta coinvolgendo tantissimi ragazzi da tutt’Italia e oltre 40 delegazioni da tutto il mondo, oltre 6.000 studenti e docenti in formazione e pone la nostra città all’attenzione della Penisola e del mondo intero per i valori positivi e i principi sani di condivisione e crescita che sta diffondendo. Ragazzi che stanno esprimendo gioia e vitalità in un evento che rappresenta la vera integrazione tra giovani di ogni nazionalità. Il ‘deputato parcheggiatore’ tuttavia non si smentisce mai e continua a passare la vita a costruire la sua carriera politica sulla strumentalizzazione e la speculazione più grette, sempre improntate al più squallido doppiopesismo. Ha mai detto una sola parola sull’occupazione di piazza Plebiscito per eventi commerciali che hanno reso invivibile l’intero centro di Napoli, come quelli organizzati durante l’intero mese di settembre? Naturalmente no, perché lui e il suo partito sono parte attiva di quella congrega del “piatto largo” e della coalizione del “PappaFico” che ha ridotto la politica di questo territorio a terra di mercimonio e affarismi. Si vergogni”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.