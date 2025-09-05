Open Day al Pontano mercoledì 10

- pubblicità -

Il 10 settembre l’Istituto Pontano di Napoli apre le sue porte al pubblico per un open day tutto da vivere: dalle 18.30 le porte di Palazzo Cariati al Corso Vittorio Emanuele 581 accoglieranno quanti desiderano scoprire l’offerta formativa, che da quest’anno include anche la Scuola Primaria.

In un orario comodo per i genitori che lavorano, le famiglie dei piccoli potenziali alunni saranno accolte dalla Dirigente Emma Armentano, dal Presidente dell’Istituto Pasquale Antonio Serra e dai Consiglieri Enrico Merola Tammaro e Maurizio Casagrande assieme al corpo docente.

I partecipanti potranno vivere da vicino l’atmosfera della Scuola, che, oltre ad essere un punto di riferimento da oltre 150 anni grazie ad un ambiente stimolante e ricco, è espressione di una cultura saldamente legata alla tradizione e al tempo stesso proiettata al futuro: “La nostra Scuola Primaria – afferma Pasquale Antonio Cicci Serra, Presidente dell’ Istituto Pontano – rappresenta un modello educativo all’avanguardia, che supera la concezione tradizionale dell’insegnamento per abbracciare una visione più ampia e profonda dell’apprendimento. Il nostro obiettivo è promuovere un modo di apprendere che metta al centro la persona nella sua interezza, per favorire la crescita integrale degli studenti e sviluppare competenze che superino il sapere fatto di nozioni”.

Espressione di questa filosofia educativa innovativa è la didattica per competenze basata sul principio che l’apprendimento dei bambini è naturalmente interdisciplinare e fluido: “La nostra didattica – prosegue il Presidente – è organizzata in modo da valorizzare i nessi e i legami tra i diversi saperi, superando la rigida separazione delle discipline. Le tre aree principali di apprendimento in cui è suddiviso il percorso formativo – Linguistico-Espressiva, Logico Matematica e due ore di educazione motoria più una di religione – permettono interconnessioni significative mantenendo la specificità dei linguaggi disciplinari”.

L’Area Linguistico-Espressiva integra italiano, storia, inglese, musica e arte. Questo ambito, il cui obiettivo è lo sviluppo delle capacità espressive e comunicative degli studenti si avvale del prezioso apporto di Maurizio Casagrande. L’Area Logico-Matematica oltre a matematica, scienze e geografia include la tecnologia-informatica. Fondamentale in questo ambito lo sviluppo del pensiero logico, l’osservazione scientifica e l’arricchimento delle competenze digitali, bagaglio indispensabile per i professionisti di oggi e di domani. Completano il percorso due ore di educazione motoria e l’ora di religione, per una formazione equilibrata che curi anche gli aspetti corporei e spirituali dell’apprendimento. L’articolazione didattica (dalle 8.10 alle 16.00 dal lunedì al venerdì) valorizza sia i momenti di apprendimento strutturato che gli spazi di riflessione e rielaborazione personale.

Link al videoinvito di Maurizio Casagrande: https://www.instagram.com/reel/DN_qae8jJ5m/?igsh=MWN3MjEwZWswbHhiNw==