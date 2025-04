Pino Daniele, incontro a Caivano

- pubblicità -

Un appuntamento unico per celebrare il talento e l’eredità di Pino Daniele.

Il docu-film Nero a Metà, di Stefano Senardi e Marco Spagnoli, sarà proiettato in via del tutto eccezionale nell’auditorium dell’Istituto Comprensivo Statale S.M. Milani di Caivano per i giovani studenti delle classi ad indirizzo musicale e per alcune realtà associative del territorio, tra queste l’associazione I Giovani della Speranza .

L’incontro, intitolato La lezione di Pino, è curato e moderato dal giornalista ed autore Renato Marengo, consulente artistico del film, ed è organizzato dalla Suono Libero Music, con il patrocinio morale del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, fondato da Giordano Sangiorgi.

Oltre a Renato Marengo, all’incontro partecipano

Marco Spagnoli, regista di Nero a Metà

Nando Misuraca, produttore e musicista

Carmine Aymone, giornalista e critico musicale del Corriere del Mezzogiorno

Claudio Poggi, primo produttore di Pino Daniele

Lino Vairetti-Osanna, musicista

Andrea Radice, cantante-musicista

Alcuni rappresentanti dell'associazione di volontariato I Giovani della Speranza, attiva accanto a Don Maurizio Patriciello, che sostiene l'iniziativa.

Il docu-film e il suo successo

Prodotto da Fidelio ed Eagle Pictures, Nero a Metà sta riscuotendo un grande successo nelle sale cinematografiche di tutta Italia ed è stato tra i 5 docu-film candidati quest’anno ai Nastri d’Argento, per la categoria “Cinema Cultura e Spettacolo”.

L’opera racconta la storia e l’eredità musicale di Pino Daniele, attraverso le testimonianze di tanti artisti che hanno condiviso con lui il palco e la vita, tra cui:

Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, James Senese, Fausta Vetere, Enzo Gragnaniello, Teresa De Sio, Pietra Montecorvino, Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Lino Vairetti, Tony Cercola, Claudio Poggi, Carmine Aymone (consulente sui luoghi di Pino), Raffaele Cascone, Peppe Ponti, lo stesso Renato Marengo e molti altri

Il tema dell’incontro

Al centro del dibattito con gli studenti, il messaggio sociale dell’opera e della vita di Pino Daniele: il coraggio e la volontà di sfuggire a un “destino di quartiere” grazie alla passione, al talento, alla perseveranza, alla musica e alla creatività.

Il film è stato concesso gratuitamente alla scuola di Caivano dalla Fidelio Produzioni, a dimostrazione di un impegno concreto per la cultura e l’educazione delle nuove generazioni.

Ingresso gratuito su invito a numero chiuso.