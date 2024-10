Pizza In Piazza al Rione Sanità

- pubblicità -

Si svolgerà martedì 15 ottobre alle ore 11,30 in piazza Sanità nell’omonimo rione a Napoli la manifestazione “PIZZA IN PIAZZA”, una Master Class con il maestro Ciro di Maio e gli studenti dell’istituto alberghiero dell’ISIS “Isabella d’Este – Caracciolo” con sede a Fontanelle guidato dal dirigente scolastico Giovanna Scala e con la collaborazione della famosa “Pizzeria Oliva” di Salvatore Oliva che ha sede nella pizza centrale del rione Sanità.

Sarà installato un forno in piazza e offerta la pizza gratis a tutti coloro che interverranno.

La master class mira a promuovere e valorizzare un classico dell’eccellenza enogastronomica napoletana famoso nel mondo quale è la pizza, attraverso la spiegazione pratico – operativa delle sue diverse fasi di lavorazione e di cottura e metterà in luce le competenze acquisiste dagli studenti dell’istituto che opera da anni nella Sanità e che riesce ad inserire nel mondo del lavoro tutti i giovani diplomati.

Ciro di Maio non è nuovo all’ISIS “Isabella d’Este – Caracciolo”. Negli anni scorsi ha tenuto delle lezioni agli studenti dell’istituto all’interno di un progetto che ha insegnato loro l’antica e nobile arte della pizzeria napoletana famosa nel mondo.

Lo chef Ciro di Maio

Ciro Di Maio nasce a Frattamaggiore nel 1990. Mamma casalinga, papà dal passato burrascoso. Comincia a lavorare nella ristorazione già a 14 anni, si iscrive all’istituto alberghiero ma a 18 anni lascia gli studi e comincia a lavorare. Nel 2015 trova lavoro come pizzaiolo in una grossa catena in Lombardia e successivamente, insieme ad alcuni soci, rileva il locale diventandone titolare unico. Inizia così l’avventura “San Ciro”, il suo locale a Brescia che oggi impiega una quindicina di persone ed è noto per la veracità delle sue pizze, ma anche per il suo menù alla carta di alta cucina. Un locale che rappresenta la tradizione napoletana, a partire dagli ingredienti: olio dop, mozzarella di bufala campana dop, pomodorino del Piennolo, ricotta di bufala omogeneizzata e porchetta di Ariccia Igp.

Ciro Di Maio e le iniziative benefiche

Ciro Di Maio ama le iniziative benefiche. Oltre al lavoro in carcere per formare i detenuti a diventar pizzaioli, Ciro si è dedicato anche alla formazione nel Rione Sanità di Napoli, un quartiere che gli ricorda la strada in cui è cresciuto, via Rossini a Frattamaggiore.