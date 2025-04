Scuola e project management, incontro martedì 29

- pubblicità -

Si svolgerà mercoledì 29 aprile 2025, a partire dalle ore 10:30, nella sede centrale dell’ISIS “Isabella d’Este – Caracciolo” di via Giacomo Savarese 60, il focus su “Scuola e Project Management”.

L’istituto napoletano, guidato dalla dott.ssa Giovanna Scala, ha vinto il premio edizione 2024 del concorso Nazionale per le Scuole “Il Project Management per le scuole per lo sviluppo delle Competenze Chiave di Cittadinanza, l’apprendimento permanente, l’imprenditorialità e Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento”, che ha premiato le migliori esperienze di progetti scolastici.

Al Focus prenderanno parte numerosi esperti del settore. Interverranno Ettore Acerra, Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Loredana Raia, vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, Pasquale Di Fenza, componente della Commissione Anticamorra e Beni Confiscati Regione Campania, Antonio Marchiello, Assessore alle Attività produttive e Lavoro della Regione Campania, Antonio Garofalo, Rettore dell’Università Parthenope, Luigi Giamundo, Presidente del Settore Moda dell’Unione Industriali di Napoli, Amedeo Manzo, presidente della BCC Napoli, Angelo Zerella, Project Manager PMP, Francesco Del Pizzo, docente alla Pontificia Facoltà Teologica di Napoli.

Obiettivo del convegno è sottolineare il ruolo centrale della disciplina del Project Management nella formazione delle nuove generazioni per affrontare le sfide complesse poste dal contesto attuale.