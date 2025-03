Scuola La Tecnica presente all’evento “IEFP, IFTS e Imprese: Creare, Costruire Futuro”

- pubblicità -

La Scuola La Tecnica ha partecipato con entusiasmo all’evento “IEFP, IFTS e Imprese: Creare, Costruire Futuro”, tenutosi ieri e organizzato dall’Assessorato alla Formazione Professionale e al Lavoro della Regione Campania, guidato dall’On. Armida Filippelli.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, imprese e realtà formative per discutere delle opportunità offerte dai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) e dagli Istituti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nel contesto del sistema duale.

Tra i relatori e gli ospiti istituzionali presenti:

Armida Filippelli, Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania;

Andrea Simoncini, Responsabile nazionale del sistema duale per il Ministero del Lavoro;

Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania.

A moderare il dibattito sono stati Antonella Ciaramella, Coordinatrice dell’Assessorato alla Formazione Professionale, e Pasquale Calemme, Direttore della “Scuola del Fare”.

La Scuola La Tecnica è stata invitata a partecipare come esempio di best practice per i significativi risultati ottenuti sia nei percorsi IEFP, con il recupero di numerosi studenti precedentemente dispersi dal sistema scolastico e il loro inserimento nel mondo del lavoro grazie ai contratti di apprendistato di primo livello, sia nell’IFTS, con il recente completamento del corso “Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche – Software & Cloud Specialist”. Quest’ultimo percorso ha registrato un alto tasso di occupazione immediata, grazie anche a un partenariato aziendale di rilievo nazionale e internazionale.

Erano presenti alcune imprese madrine dei percorsi duali, tra cui Tipografie Iuorio, rappresentata dal suo CEO Antonello Iuorio, che ha testimoniato la partecipazione dell’azienda al sistema duale insieme alla Scuola La Tecnica. Durante il suo intervento, ha sottolineato gli importanti risultati raggiunti, tra cui l’assunzione diretta di ben 6 giovani attraverso il contratto di apprendistato di primo livello.

Un momento particolarmente emozionante è stato l’intervento del giovane studente Francesco, oggi studente lavoratore grazie al suo contratto di apprendistato, che ha raccontato la sua storia e la sua nuova prospettiva professionale.

Tra le aziende partner della Scuola La Tecnica era presente anche la Dott.ssa Clementina Donisi, nella duplice veste di Vicepresidente di Confindustria Benevento e CEO della Cosmind SRL, azienda madrina del percorso di meccanica. Il suo intervento ha sottolineato la fondamentale sinergia tra il mondo dell’impresa, i giovani e il territorio, evidenziando il ruolo cruciale della formazione professionale nel colmare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e nel contrastare lo spopolamento delle aree interne.

Dichiarazione del Direttore della Scuola La Tecnica per la IEFP Bruno Lorenzo Ascione

“Usciamo da questo evento con tante emozioni. Da un lato, i risultati raggiunti dal punto di vista occupazionale ci riempiono di soddisfazione; dall’altro, siamo orgogliosi del lavoro svolto in questi anni, della sinergia creata con imprese e territorio, una speranza concreta sotto gli occhi di tutti.

Torno a lavoro nella mia Benevento con negli occhi quelli dei miei studenti, che oggi hanno superato una prova importante: parlare in pubblico. Ma soprattutto, torno commosso nel vedere le loro lacrime di gioia, perché finalmente si parla di loro in positivo e non per gli insuccessi del passato.”

Dichiarazione Preside e Coordinatrice didattica per la Iefp Dott.ssa Marina Mupo

La partecipazione a eventi di questo calibro conferma l’impegno della Scuola La Tecnica nel promuovere una formazione di qualità, orientata alle esigenze del mondo produttivo e capace di offrire reali opportunità di crescita professionale.