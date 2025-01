Scuola, via alle iscrizioni

- pubblicità -

A partire da martedì 21 gennaio – e fino a venerdì 21 febbraio 2025 sono aperte le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia Comunali per l’anno scolastico 2025/2026.

E’ possibile presentare domanda per i bambine e le bambine residenti nel Comune di Napoli che abbiano compiuto tre anni entro il 31 dicembre 2025; per quelli che invece li compiranno a gennaio 2026 l’ammissione è legata all’esaurimento delle liste di attesa, alla disponibilità dei posti e alla valutazione pedagogica e didattica del collegio docenti.

Le richieste devono essere inviate online al link https://www.comune.napoli.it/iscrizioniscuole sul sito del Comune, dove è possibile consultare anche l’avviso pubblico con tutte le informazioni utili. Per chi ne avesse bisogno, è possibile richiedere assistenza nella compilazione della domanda presso le segreterie delle scuole dell’infanzia comunali o agli uffici delle Municipalità, previo appuntamento e portando con sé la documentazione necessaria.

L’iscrizione può essere effettuata soltanto per una scuola.

Da martedì 21 gennaio, al via anche le iscrizioni per le scuole dell’Infanzia e le scuole Statali del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026. In questo caso è fissato al 10 febbraio il termine ultimo per la presentazione delle domande che si effettuano online sulla piattaforma https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/iscrizioni

“Le scuole dell’infanzia comunali sono scuole paritarie e propongono una offerta di attività indoor ed outdoor che seguono le Linee Guida 0-6 ministeriali e sviluppano un progetto educativo in continuità con i nidi e le sezioni primavera comunali focalizzato sulla crescita e sulla piena espressione delle potenzialità di ciascuna bambina e di ciascun bambino” Ha dichiarato l’Assessore all’Istruzione ed alle Famiglie Maura Striano .